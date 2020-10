ASSESSORE CIA * CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI: « BENE LA CONFERMA DI PARIDE GIANMOENA ALLA PRESIDENZA, MASSIMA DISPONIBILITà A COLLABORARE PER AFFRONTARE INSIEME I PROBLEMI »

Congratulazioni dell’Assessore regionale Claudio Cia per la conferma di Paride Gianmoena alla Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali.

L’Assessore regionale agli Enti Locali, Claudio Cia, esprime le proprie congratulazioni e un augurio di buon lavoro a Paride Gianmoena, confermato alla presidenza del Consiglio delle autonomie locali, e ai Sindaci eletti nella nuova Giunta del CAL.

“Il Consiglio delle Autonomie locali – dichiara l’Assessore regionale Claudio Cia – è parte importante del meccanismo che porta alle scelte che hanno garantito alla nostra Regione e Provincia uno sviluppo qualitativo ed un equilibrio sociale che tanti ci invidiano”.

“Sin dal primo giorno dalla mia elezione come Assessore regionale – prosegue Claudio Cia -, ho trovato nel Presidente Gianmoena la massima disponibilità a collaborare per affrontare insieme i problemi che riguardano le nostre amministrazioni comunali, che nel recente passato hanno dovuto fare i conti con il costante calo delle risorse e l’aumento delle incombenze, facendo crescere notevolmente il peso dell’amministrazione quotidiana, in particolare nei comuni più piccoli”.

“Il difficile momento che stiamo vivendo, sia per la nostra economia che a livello istituzionale – conclude l’Assessore regionale -, impone più che mai una visione strategica di alto profilo ed una condivisione ampia con il territorio e gli Enti locali.

Questo compito potrà essere sicuramente affrontato con spirito propositivo dal nuovo Consiglio anche grazie alla guida del suo Presidente, al quale rinnovo i miei migliori auguri di buon lavoro, in attesa di proseguire la proficua collaborazione tra l’Assessorato regionale da me guidato e il Consiglio delle Autonomie locali, in un’ottica di supporto reciproco nell’interesse del nostro territorio”.

Assessore Claudio Cia