ARCIDIOCESI DI TRENTO * “ UN MINUTO PER LA PACE “: « APPUNTAMENTO IN PIAZZA FIERA L’8 GIUGNO (ORE 13.00) »

Un minuto per la pace. Domani, 8 giugno, alle ore 13 l’invito a credenti e non credenti a pregare per Terra Santa e Myanmar. A Trento in piazza Fiera si ritrovano Diocesi, Azione Cattolica, Acli, sindacati, Tavolo religioni.

Ampia adesione in Trentino alla proposta “Un Minuto per la Pace” lanciata anche in ambito diocesano dal Forum Internazionale Azione Cattolica (FIAC) per la giornata di domani, martedì 8 giugno alle ore 13. L’invito, rivolto a credenti e non credenti, è a fermarsi almeno per un minuto e pregare per la pace; quest’anno, in particolare, per la Terra Santa, il Myanmar e agli altri conflitti nel mondo.

Per condividere il momento di preghiera, domani alle ore 13 a Trento in piazza Fiera si sono dati appuntamento rappresentanti del mondo cattolico e della società civile. Insieme hanno condiviso e sottoscritto anche il seguente appello per la pace:

«È chiaro quindi che la pace universale è la migliore tra le cose che concorrono alla nostra felicità» (dal De Monarchia di Dante Alighieri – Trattato I, cap. IV).

Nel settimo centenario dalla sua morte, ci lasciamo ispirare da questo pensiero di Dante per affermare con forza la verità di questo dato di fatto: mai le donne e gli uomini saranno felici, mai conosceranno reale progresso e stabilità, mai si scambieranno sguardi di accoglienza reciproca e di collaborazione fattiva se non si farà ogni sforzo per costruire giustizia e pace.

Ciascuna e ciascuno ha tutto ciò che serve per fare la propria parte, nella dimensione domestica, scolastica, professionale, civica, politica, religiosa e in qualsiasi altra dimensione che caratterizza l’essere umano. Il nostro appello, quindi, è rivolto prima di tutto a noi stessi e a tutte e tutti coloro che hanno a cuore le sorti dell’umanità, dai politici ai leaders religiosi, dai rappresentanti di enti pubblici e privati fino ad ogni cittadino: siano, le nostre, parole e azioni di pace.

*

Arcidiocesi di Trento

Azione Cattolica Diocesi di Trento

ACLI Trentine

CISL del Trentino

CGIL del Trentino

Pax Christi

Movimento dei Focolari

Osservatorio interreligioso sulla violenza alle donne

Gruppo delle Chiese Cristiane del Trentino, che comprende: Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Foursquare Gospel Italia, Chiesa Evangelica Luterana di Bolzano, Chiesa Evangelica Luterana di Merano, Chiesa Ortodossa Romena, Chiesa Ortodossa Russa, Pakistan-Hindu Christian Community in Europe, Chiesa Cattolica Romana, Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno

Tavolo locale delle appartenenze religiose di Trento, che raccoglie fedeli appartenenti a Ebraismo, Islam, Cristianesimo nelle tre grandi famiglie confessionali (ortodossa, protestante, cattolica), Induismo, Buddhismo, Baha’i.

L’iniziativa “Un minuto per la pace” venne lanciata per la prima volta il 6 giugno 2014 a sostegno dell’Incontro promosso da papa Francesco nei Giardini Vaticani insieme al Presidente di Israele (Simon Peres), al Presidente dell’Autorità Palestinese (Maḥmūd ʿAbbās – Abu Mazen), con il Patriarca di Costantinopoli (Bartolomeo I).