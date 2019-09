APT VALSUGANA (TN) * “ FESTIVAL DELLA ZUCCA “: « LABORATORI CREATIVI, DIMOSTRAZIONI DI CUCINA E INTRATTENIMENTI DAL 13 AL 15/9 »

Settembre è arrivato… cosa significa? Tornano i weekend del gusto! Si parte con la Festa della Zucca che è soltanto una “piccola anteprima” di tutto quello che possiamo offrirti da qui fino ad inizio novembre. Inoltre scopri le nostre offerte di fine estate per una vacanza last-minute da #livelovevalsugana!

Le vie del centro di Levico Terme si tingono di arancio per dare il benvenuto all’autunno! Un evento dedicato alle zucche in tutte le loro infinite varietà di colori, forme e gusti diversi, da lavorare e dipingere fino a farle diventare dei simpatici oggetti!

Laboratori creativi, dimostrazioni di intagliatura, dimostrazioni di cucina e intrattenimenti per grandi e per bambini accompagneranno i visitatori in queste giornate di fine estate.