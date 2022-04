APT VALSUGANA (TN) * “ARTE SELLA“: « VISITABILE PRESSO IL GIARDINO DI VILLA STROBELE E L’AREA DI MALGA COSTA, TUTTI I GIORNI (10.00-18.00) »

08.08 - martedì 05 aprile 2022

Arte Sella è visitabile presso il giardino di Villa Strobele e l’area di Malga Costa tutti i giorni dalle 10 alle 18.

Esiste un luogo dove la natura si trasforma in arte. Ed esiste un tempo in cui poterla ammirare.

Si tratta della manifestazione internazionale di arte contemporanea che la Val di Sella ospita dal 1986. Un’immensa esposizione a cielo aperto, incastonata tra il Monte Armentera a nord e il gruppo di Cima Dodici a sud, di vere e proprie opere d’arte realizzate con sassi, foglie, rami, tronchi e altri materiali.

Arte Sella non vuole essere una semplice esposizione bensì un processo creativo in cui l’opera di ogni artista prende forma giorno per giorno sul luogo, cogliendo dalla natura stessa materiali e ispirazioni.

Da più di vent’anni le attività della manifestazione si estendono anche a Malga Costa, in una cornice ancora più insolita e suggestiva, sede di diversi laboratori creativi.

Al termine di Arte Sella molte opere trovano nuova casa nei musei o nelle gallerie d’arte, mentre altre vengono lasciate sul luogo a integrarsi completamente con la vegetazione circostante. L’esempio più noto al pubblico è la stupenda Cattedrale Vegetale, divenuta icona della manifestazione. La sua maestosità e bellezza resta visibile in ogni stagione: coperta di neve è uno spettacolo ancora più suggestivo.

Arte Sella non è solo esposizione, ma piazza di grandi eventi. Da aprile a ottobre la natura e non solo diventano teatro di importanti appuntamenti con l’arte: dalle mostre ai racconti, fino ai meravigliosi concerti a cielo aperto, la Val di Sella diventa custode di emozioni uniche.

Arte Sella è parte della rete dei Grandi Giardini Italiani, insieme al Parco delle Terme di Levico

Orari di apertura:

novembre- febbraio 10-17

marzo-maggio 10-18

giugno- settembre 10-19

ottobre 10-18

Gli orari sono indicativi e possono essere anticipati o posticipati secondo le condizioni atmosferiche. In occasione degli eventi l’accesso all’Area di Malga Costa potrebbe essere possibile solo con il biglietto dell’evento.

Al di fuori degli orari sopra indicati l’Area di Malga Costa è chiusa al pubblico.

In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, in particolare nel periodo invernale, l’Area di Malga Costa e della Cattedrale Vegetale può essere soggetta a chiusura; in tal caso si consiglia di verificare l’apertura contattando i seguenti numeri telefonici: (0039) 0461 761029 (Malga Costa) – (0039) 0461 751251 (Spazio Livio Rossi).

TARIFFE D’INGRESSO:

Ingresso intero:

– adulti 8,00 € a persona.

Ingresso ridotto a 4,00 € a persona:

– ragazzi dagli 11 ai 16 anni.

Ingresso ridotto a 7,00 € a persona:

– Gruppi superiori alla 25 unità;

– Possessori del biglietto intero cartaceo di MUSE, Mart(MartRovereto, Casa d’Arte Futurista Depero, Galleria Civica di Trento), Castello del Buonconsiglio, Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico;

– Possessori tessera “Amici del Mart”;

– Possessori di individual membership MUSE;

– Possessori tessera Club Vantaggi Trenta;

– Soci Touring Club;

– Soci FAI;

– Possessori tessera;

– Possessori voucher ridotto Arte Sella.

Ingresso gratuito:

– Residenti a Borgo Valsugana;

– Bambini sotto i 10 anni;

– Disabili assieme ad un loro accompagnatore;

– Possessori di Guest Card;

– Possessori di Museum pass;

– Possessori voucher gratuiti Montura/Arte Sella;

– Possessori voucher gratuito Arte sella;

– Operatori CoopApi

Tariffe scuole e colonie estive:

– Classi e Colonie della scuola materna e primaria: ingresso € 2,00 a bambino

– Classi e Colonie della scuola secondaria di primo e secondo grado: ingresso € 4,00 a ragazzo

– Un insegnante/accompagnatore ogni 10 alunni: gratis

– Residenti a Borgo Valsugana: gratis

Le tariffe potranno subire variazioni.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (decreto festività), dal 10 gennaio 2022 per accedere al museo e alle sue sedi territoriali e per partecipare agli eventi è necessario presentare il Green Pass Rafforzato. Sono esentati i bambini minori di 12 anni e persone che per comprovati motivi di salute, sulla base di idonea certificazione medica, non possono vaccinarsi.