FEDERCOOP * LETTERA DI SOLIDARIETÀ AL PRESIDENTE FUGATTI: SIMONI, « A NOME MIO E DI TUTTA LA COOPERAZIONE LA PIÙ FERMA CONDANNA PER QUANTO ACCADUTO »

16:48 - 11/01/2022

Il presidente della Federazione trentina della cooperazione Roberto Simoni ha inviato una lettera di solidarietà (allegata) al presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti.

Di seguito il testo.

*

Egregio Presidente, caro Maurizio,

ho appreso con grande preoccupazione e stupore del folle gesto che qualche vigliacco ha compiuto nei tuoi confronti, inviandoti una busta contenente un proiettile.

Esprimo a nome mio personale e di tutta la cooperazione la più ferma condanna rispetto a quanto accaduto, auspicando che le forze dell’ordine risalgano presto all’autore e che lo stesso possa essere punito in modo esemplare. Non può e non deve trovare spazio alcuno nella nostra comunità chi intenda utilizzare strumenti del genere in luogo del civile – seppur serrato – confronto.

Un caloroso abbraccio.

*

Roberto Simoni