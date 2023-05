APT VAL DI FASSA (TN) * ASSEMBLEA SOCI – BILANCIO ESERCIZIO 2022: « RICAVI PARI A 5,8 MILIONI, UTILE A 87 MILA EURO »

17.13 - mercoledì 31 maggio 2023

Apt Val di Fassa: approvati bilancio e modifiche allo statuto. L’assemblea dei soci del 30 maggio ha votato a favore dell’introduzione di un vicepresidente vicario e applaudito alla nuova “Società Grandi Eventi Val di Fassa”, costola dell’Apt ladina.

L’approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 31 dicembre 2022, con ricavi pari a 5.835.000 euro e un utile di 87.000 euro, ha caratterizzato la prima parte dell’assemblea dei soci dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa, riuniti nel pomeriggio del 30 maggio al PalaDolmites di Mazzin. Dopo l’apertura d’incontro con i saluti istituzionali di Riccardo Donei, del Comun general de Fascia, quelli della senatrice Elena Testor che ha inviato un messaggio e del consigliere ladino Luca Guglielmi che invece ha salutato i presenti con un video, si è dato spazio alla relazione del presidente Fausto Lorenz e al report sui progetti di Apt del 2022.

Il direttore Paolo Grigolli ha proposto un riepilogo delle attività principali per diverse aree di competenza: la piattaforma www.fassa.com che ha debuttato completamente rinnovata il 10 ottobre, con contenuti costantemente aggiornati; marketing e comunicazione con campagne online, presenza in valle di numerosi giornalisti, televisioni e influencer italiani ed esteri; prodotto, con i progetti di manutenzione dei sentieri e quelli di bike e mobilità; manifestazioni di rilevanza internazionale dalle Enduro World Series, al progetto “Piste Azzurre” con Fisi attivo fino alle Olimpiadi del 2026. Nonché un’ampia pagina sugli eventi dell’estate 2023, dal festival “I Suoni delle Dolomiti”, al ritiro del Genoa CFC, alla preparazione in altura della Soudal Quick Step con il campione del mondo di ciclismo Remco Evenepoel.

Spazio, poi, alla parte straordinaria dell’assemblea che ha visto l’approvazione della modifica dello statuto con l’inserimento della possibilità di indire consigli d’amministrazione oltre che in presenza anche online e soprattutto l’introduzione di un vicepresidente vicario. D’ora in poi l’Apt di Fassa avrà due vicepresidenti (come concordato, a maggio 2022, dopo l’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione) che si alterneranno, nell’incarico primario, per 18 mesi ciascuno (dei tre anni di mandato). L’alternanza dei 18 mesi ha creato qualche perplessità, tanto che su 221 votanti, 15 – per la maggior parte rappresentanti di società d’impianti di risalita – si sono astenuti.

Presente all’assemblea anche l’assessore al turismo della Provincia di Trento Roberto Failoni, che ha fatto il punto sull’inverno e l’estate scorsa, che sono stati ottimi anche per il ritorno di diversi stranieri, e sulle buone previsioni sull’estate alle porte: «Eccetto qualche disdetta iniziale, ora sembra che non ci siano ricadute sul turismo, in seguito alla drammatica scomparsa di Andrea Papi e alla gestione degli orsi», ha sottolineato Failoni, che ha raccomandato agli operatori di contribuire, con il loro apporto d’informazioni corrette all’App Mio Trentino: «Abbiamo investito molto nell’applicazione che permette agli ospiti di avere il territorio in tasca, assieme al cellulare. Non solo, ci permette di acquisire dati, che nell’economia di oggi sono molto preziosi, anche per capire cosa funziona bene e cosa si può migliorare». L’assessore si è soffermato anche sulla possibilità, a cui si sta lavorando in Provincia, di trasformare alberghi in disuso da alcuni anni (o ancora aperti) in foresterie per il personale di hotel, ristoranti, negozi, impianti di risalita.

Presentazione ufficiale, quindi, della nuova “Società Grandi Eventi Val di Fassa” con l’intervento del presidente Andrea Weiss, per venticinque anni direttore di Apt Fassa, che ha spiegato intenti e composizione della società che vede la partecipazione di maggioranza dell’Apt, con quote importanti dei consorzi locali d’impianti a fune e la presenza significativa di alcuni comitati di manifestazioni sportive. La nuova compagine, già al lavoro per le gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile in programma al San Pellegrino il 24 e il 25 febbraio 2024, ambisce, tra il resto, a un arrivo di tappa in casa del Giro d’Italia dell’anno prossimo, come espressamente richiesto da Weiss all’assessore Failoni.

Verso il finale d’assemblea le riflessioni di Paolo Grigolli sul futuro del turismo fassano: «Avrà un ruolo sempre più centrale la tecnologia, che fa già vivere una dimensione in cui reale e virtuale si confondono. Per noi, saranno importanti: il training, inteso come capacità di rimanere formati e aggiornati per essere competitivi, il turista, che vuole vivere una relazione diversa con il territorio, ma anche la comunità locale che si deve dotare di maggiori servizi e opportunità per incrementare residenti e qualità della vita». In chiusura, la presentazione della partnership di Apt con Itas, per la nuova assicurazione “Itas Active” per le attività sportive (sul modello di quella invernale per lo sci), e con “Repower”, network di ricarica per le bici elettriche collegato, tra il resto, alla piattaforma europea Komoot.

*

Immagini in allegato: Archivio Apt Val di Fassa