MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI * NUOVA LINEA FERROVIARIA TRENTO: SALVINI, « LA MIA SODDISFAZIONE PER IL VIA AI LAVORI, DEL VALORE DI OLTRE 900 MILIONI »

18.36 - mercoledì 8 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

TRENTO, VIA AI LAVORI PER PIÙ DI 900 MILIONI PER LA NUOVA LINEA FERROVIARIA. LA SODDISFAZIONE DI SALVINI

Al via i lavori per la realizzazione di una nuova linea ferroviaria a doppio binario di circa 13 chilometri, per la circonvallazione ferroviaria di Trento. Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha espresso “grande soddisfazione”.

La nuova infrastruttura, che è finanziata per oltre 934 milioni di euro, anche con i fondi del PNRR, avrà origine dalla linea ferroviaria esistente Verona – Brennero, all’altezza di Roncafort, e si ricollegherà a sud in zona Acquaviva. La fase realizzativa sarà accompagnata dall’Osservatorio ambientale istituito da Provincia Autonoma e Comune di Trento.

La Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, ha aggiudicato i lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Circonvallazione Ferroviaria di Trento al consorzio di imprese composto da Webuild (capofila del raggruppamento), Ghella, Collini Lavori e Seli Overseas.

Il progetto è finalizzato a incentivare lo shift modale su ferro del trasporto merci, anche in vista della crescita dei flussi nei prossimi anni con l’attivazione del Tunnel Ferroviario del Brennero. L’opera, inserita nel corridoio europeo Scandinavo-mediterraneo, è infatti uno dei lotti prioritari del potenziamento della linea ferroviaria Verona – Fortezza, accesso sud al predetto tunnel del Brennero.

Così una nota del Mit.