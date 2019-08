apt san martino castrozza (tn) * “ DolomitIncontri 2019 “: Il giovane youtuber Human Safari, presenterà sabato 10 agosto il suo primo libro fotografico »

La 33^ edizione di DolomitIncontri 2019 ospiterà sabato 10 agosto un personaggio davvero fuori dagli schemi: Nicolò Balini, forse più noto come Human Safari, dal nome del famoso canale YouTube dedicato al mondo travel. Il giovane youtuber e videomaker (classe 1991) presenterà a San Martino di Castrozza il suo primo libro fotografico (Istantanee intorno al mondo, Mondadori) che ha la particolarità di essere costituito unicamente da fotografie istantanee, scattate con attrezzatura fuori dall’ordinario ma alla portata di tutti. Un giro del mondo raccontato secondo lo stile dei video di Nicolò, in modo semplice e spigliato, ma soprattutto vero e senza fronzoli, lasciando parlare le immagini e regalando al lettore la sensazione di vivere il momento dello scatto, in qualunque parte del mondo si trovi.

Nicolò Balini ha aperto il suo primo canale YouTube Human Safari nel 2012, con il semplice scopo di caricare sul web video amatoriali dei propri viaggi da condividere con gli amici. La sua community tuttavia si è velocemente ingrandita, spingendolo così a creare contenuti tecnicamente sempre migliori: a partire dal 2013 unendo la sua passione per i viaggi a quella per la fotografia, si è inventato un nuovo percorso lavorativo e ora si occupa di creare contenuti web che raccontino le sue avventure nel mondo a tutti coloro che lo seguono. Con l’aumentare della qualità dei video è cresciuto anche il suo pubblico e in pochi anni Human Safari è diventato un punto di riferimento per il settore travel di YouTube. Oggi Nicolò è a tutti gli effetti un riconosciuto professionista: collabora con enti del turismo, numerosi tour operator, compagnie aeree ed agenzie che gli hanno permesso di continuare a viaggiare e produrre contenuti sempre diversi e originali che carica sul canale ogni settimana.

Tutti gli appuntamenti della rassegna si svolgeranno presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor di San Martino di Castrozza, alle ore 18.00.