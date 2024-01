ISTITUTO TUTELA GRAPPA DEL TRENTINO * #GRAPPATRENTINOLOVERS: « TORNA IL GRANDE EVENTO PER GLI APPASSIONATI, A TONADICO – PALAZZO SCOPOLI (10-12/2) »

10.21 - martedì 30 gennaio 2024

Tre giorni per scoprire il prodotto di punta del territorio alla Casa del Cibo. #GrappaTrentinoLovers: dal 10 al 12 febbraio torna a Palazzo Scopoli di Tonadico (Tn) il grande evento per gli appassionati. Promosso dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti in collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, dagli abbinamenti alle degustazioni guidate da esperti e produttori. Il cocktail su base Grappa del Trentino da abbinare ai prodotti locali. Tre giorni dedicati ai “grappalovers”

È tutto pronto per la seconda edizione di #GrappaTrentinoLovers, l’appuntamento dedicato alla Grappa del Trentino in programma dal 10 al 12 febbraio a Palazzo Scopoli (la Casa del Cibo) di Tonadico, nel cuore della Valle di Primiero. Promosso dalla Strada dei Formaggi delle Dolomiti in stretta collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino, l’evento è nato con l’obiettivo di far crescere la conoscenza della grappa col Tridente in un periodo in cui la valle è ricca di turisti che in questo periodo sono presenti per le attività invernali. Una occasione unica per conoscere storia, qualità e tradizione racchiuse nella grappa trentina. “Il grande successo dello scorso anno ci ha portati di nuovo a collaborare con questo evento dedicato ai nostri “grappa lovers”, ma anche per i neofiti della materia a partire dai più piccoli – spiega il presidente dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino, Alessandro Marzadro – perché poter formare alla degustazione i nostri consumatori è uno degli obiettivi del nostro Istituto, insieme a raccontare tutte quelle caratteristiche, a partire dal disciplinare di produzione, che rendono unica la nostra grappa”.

Le attività in programma nei tre giorni. Insieme a un esperto messo a disposizione dall’Istituto Tutela Grappa del Trentino, sarà offerta la possibilità di spaziare tra le tante etichette che riportano il marchio del Tridente, il sigillo di garanzia per certificare la grappa nata e prodotta in Trentino secondo il rigido disciplinare. Grappe giovani e invecchiate accompagnate dai caratteristici prodotti locali come i crostoli trentini, il cioccolato e i biscotti artigianali della Pasticceria Lucian o da una selezione di formaggi del Caseificio di Primiero, ma anche grappe protagoniste di un intrigante mixage per un aperitivo con cocktail a base di Grappa del Trentino abbinato al “sushi trentino” a cura del Ristorante Il Caminetto.

Tra le due giornate di degustazione una cooking class per realizzare un regalo speciale per San Valentino, con tanto di assaggio di grappa trentina, insieme a Silvia Colletto, cuoca professionista e food blogger. Elisa di Erborì racconterà le erbe di montagna con un laboratorio dedicato. Inoltre, sabato e lunedì, attività pensate anche per i più piccoli con fate ed elfi che impegneranno i bambini al seguito degli appassionati a creare una maschera di carnevale con materie prime provenienti dal bosco. Sul portale http://www.tastetrentino.it/grappatrentinolovers sarà possibile consultare il programma e trovare tutte le informazioni giorno per giorno.

L’Istituto Tutela Grappa del Trentino è stato fondato nel 1960 con l’obiettivo di tutelare e promuovere il prodotto. Oggi conta 24 soci che rappresentano la quasi totalità della produzione trentina ed ha il compito di valorizzare la produzione tipica della Grappa ottenuta esclusivamente da vinacce prodotte in Trentino e di qualificarla con un apposito marchio d’origine: il tridente con la scritta “Trentino Grappa”. Quello della grappa in Trentino è un settore di non piccolo conto, soprattutto se calato nell’economia locale. Ogni anno vengono prodotti in Trentino circa 7.500 ettanidri di grappa (il 10% del totale nazionale in bottiglie da 70 cl) vale a dire circa 2,5 milioni di bottiglie equivalenti, distillando 13000 tonnellate di buccia d’uva. Tre le tipologie principali di grappa prodotta: quella da uve bianche e aromatiche (60% del totale) e il restante 40% uve a bacca rossa.