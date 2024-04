APT MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) * “MOUNTAIN BEAT FESTIVAL“: « RENGA E NEK IN CONCERTO A PINZOLO, L’ESIBIZIONE AL DOSS DEL SABION (22/6 ORE 17.30) »

18.46 - martedì 23 aprile 2024

Renga e Nek in concerto a Pinzolo per il Mountain Beat Festival. Saranno Francesco Renga e Nek (Filippo Neviani) i protagonisti del concerto conclusivo del Mountain Beat Festival in programma a Pinzolo dal 15 al 23 giugno prossimi.

L’esibizione si terrà sabato 22 giugno, alle 17.30, al Doss del Sabion, la terrazza panoramica che dai monti sopra Pinzolo allunga lo sguardo verso le guglie delle Dolomiti di Brenta e i ghiacciai dell’Adamello Presanella.

Con l’ufficializzazione dei primi artisti che parteciperanno al Festival estivo sta per essere svelato il programma completo della seconda edizione di Mountain Beat, il festival che fa vivere una mescolanza di “vibrazioni ad alta frequenza”, con concerti e artisti tra i più noti della musica italiana, e “vibrazioni a bassa frequenza” declinate nella proposta di esperienze lente in luoghi insoliti e originali.

Quella di Pinzolo sarà la seconda tappa del Renganek, il tour outdoor che Francesco Renga e Nek hanno in calendario la prossima estate. Si annuncia così uno dei principali contenuti musicali del “Mountain Beat” 2024, il festival nato per abbinare il divertimento della musica alla scoperta della montagna. In programma un’alternanza di iniziative “ad alta frequenza”, che trasmettono energia, come i concerti, la musica live e l’intrattenimento, e proposte “a bassa frequenza”, più meditative e rilassanti, come le attività benessere e i laboratori a contatto con la natura.

Per l’organizzazione di Mountain Beat Azienda per il Turismo ha intrapreso il percorso per ottenere la certificazione Eco Eventi Trentino che attesterà l’impegno adottato a favore della sostenibilità in occasione dell’evento. Una particolare attenzione sarà riservata all’allestimento del palcoscenico e al numero degli accessi affinché siano compatibili con il contesto montano nel quale i due artisti si esibiranno.

Per la prima volta due cantautori di primissimo piano del panorama musicale nazionale e internazionale terranno un concerto al Doss del Sabion inaugurando l’apertura estiva degli impianti di Pinzolo e portando all’attenzione di un ampio pubblico il progetto di rinnovo e riqualificazione integrata con l’ambiente circostante che Funivie Pinzolo Spa e i proprietari del rifugio al Doss del Sabion stanno portando avanti. Un percorso, quello adottato dalla Spa, che parte da lontano. Nel 2004 Funivie Pinzolo è stata la prima società impianti, in Italia, ad ottenere la certificazione ambientale ISO 14001:2015, rinnovata fino al 2025. Nel 2022 ha inoltre conseguito la certificazione di sostenibilità integrata “Si Rating” (da poco rinnovata con il raggiungimento del livello Bronzo), che riconosce l’impegno di Funivie Pinzolo a raggiungere i 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile fissati dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030 e, nel 2023, raggiunto la neutralità carbonica.

“Mountain Beat Festival-Vibrazioni ad alta e bassa frequenza” è un progetto di Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio organizzato con la collaborazione del Comune di Pinzolo, la Pro loco di Pinzolo, il Comune di Giustino le Funivie di Pinzolo, la partnership di Radio Deejay e la partecipazione degli sponsor locali Surgiva e Birrificio Alpino 1550.

FRANCESCO RENGA

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga quest’anno celebra 40 anni di straordinaria carriera con all’attivo 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek). Ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 9 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera Francesco ha realizzato più di 1900 concerti tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha alle spalle 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

NEK

Cantante e polistrumentista, con alle spalle oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio nel 1992 con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia”, o ancora “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, che ha raccolto consensi di pubblico e critica, e che è tornato con la terza stagione a febbraio 2024 in prima serata su Rai Due. Nel 2022 è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.