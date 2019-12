APT CIMBRA (TN) * NATALE 2019: « SULL’ALPE MILLE EMOZIONI TRA NATURA E SPORT, APPUNTAMENTI DAL 26 AL 29 DICEMBRE »

Sull’Alpe Cimbra mille emozioni tra natura, sport e relax! Tanti appuntamenti da non perdere:

VENERDÌ 27 DICEMBRE – DOMENICA 29 DICEMBRE

GUARDIA

CASCATA DELL’HOFENTOL

In questo weekend sarà possibile ammirare il sentiero e la cascata dell’Hofentol illuminati dalle ore 16.00 alle ore 19.00. All’inizio del sentiero vi verrà distribuito dell’ottimo vin brulè per scaldarvi le mani davanti alle luci in mezzo al ghiaccio. Nello stesso orario sarà possibile visitare anche il grande presepio all’interno della chiesa del paese dipinto.

VENERDÌ 27 DICEMBRE

FOLGARIA

LA FABBRICA DI BABBO NATALE

Nel pomeriggio ci sarà il laboratorio per tutti i bambini, costruiamo assieme dei meravigliosi lavoretti da regalare ai tuoi cari. Un alberello, un presepio, una pallina da appendere all’albero.

Per bambini dai 3 ai 10 anni. Sala APT Alpe Cimbra, ore 16.30. Costo €5,00.

Info e iscrizioni in APT entro le ore 12.00.

FOLGARIA

CONCERTO DI NATALE DELLA BANDA FOLKLORISTICA DI FOLGARIA

La banda folkloristica di Folgaria presenta il concerto: Berg Heil. Dalle Alpi all’Himalaya, un interessante viaggio musicale alla scoperta di uno dei paesaggi naturali più spettacolari della Terra: la Montagna. Ideato e diretto dal Maestro Luca Pezzedi, aprirà il concerto la banda giovanile.

Ingresso libero, Folgaria, Cinema Teatro Paradiso ore 21.15.

LAVARONE

INAUGURAZIONE MERCATINO DI NATALE

A partire dal 27 dicembre fino al 05 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 20.00 avrà luogo la Prima Edizione del “Mercatino di Lavarone”, organizzato dalla Pro Loco locale, nella splendida cornice del centro storico di “Bertoldi veci”. É stata scelta la Frazione di Bertoldi per il suo fiabesco centro storico, caratterizzato da luci soffuse, stradine che si snodano tra volti antichi dedicati un tempo alle attività rurali, dove il tempo sembra essersi fermato al secolo scorso. Commercianti, esercenti e hobbisti del territorio proporranno al pubblico prodotti locali culinari e artigianali. Grandi e piccini, residenti e turisti, avranno quindi l’occasione di passeggiare nel centro storico della frazione assaporando specificità territoriali o acquistando piccoli pezzi di artigianato locale. Alle ore 17.30 si terrà la sfilata con i Maestri di Sci e le immancabili mascotte dell’Alpe Cimbra (ritrovo nel piazzale degli impianti di risalita). A seguire giochi e animazioni per grandi e piccini con lo staff E20 animazione, intrattenimento musicale con il duo “i vagabondi”, vin brulè e pozione di Bertold per tutti.

SABATO 28 DICEMBRE

FOLGARIA

CONCERTO CORO MARTINELLA

La sera del 28 dicembre si terrà presso la Chiesa parrocchiale di Folgaria alle ore 21.00 il Concerto Natalizio del Coro Martinella di Serrada e del Coro Città di Soave (VR).

LAVARONE VEZZENA

SILENT BEAT ON THE SNOW

Ritrovarsi tutti assieme per isolarsi nella propria dimensione. Una contraddizione, un ossimoro che stupisce tutti coloro che assistono dall’esterno a questo nuovo fenomeno: la “discoteca silenziosa”. Chi ha detto che una discoteca deve produrre un rumore assordante? E soprattutto chi ha detto che dobbiamo ascoltare tutti la stessa musica? SILENT BEAT vuole essere un momento di svago, ove la fantasia e la tecnologia vanno a sradicare la tradizionale concezione di discoteca. Cuffie wireless per tutti, con la possibilità di scegliere il genere musicale che si preferisce per assicurare il massimo divertimento a tutta la pista. Non importa a quale ritmo si balla, l’importante è vivere al massimo le emozioni che una location come Passo Vezzena sa regalare. Un locale personalizzato per ognuno, una pista fatta di gelida polvere bianca, un panorama di contorno che toglierà il fiato ogni volta che si alzeranno gli occhi al cielo per cantare il ritornello del proprio pezzo preferito.

All’arrivo della seggiovia Vezzena, Lavarone, dalle ore 13.30.

DOMENICA 29 DICEMBRE

LAVARONE

LA ZENA PORETA

Vivi una serata diversa dal solito… lontano dai ritmi frenetici della vita moderna. Fermati un attimo e rivivi le emozioni del momento in cui una volta ci si radunava attorno al tavolo raccontando gli aneddoti della giornata e si viveva il vero calore della famiglia. L’idea è proprio quella di far rivivere questa atmosfera fatta di luci soffuse, buon cibo genuino a km 0 e il sottofondo musicale che farà da contorno a questa magica serata. A cura dell’Associazione Culturale Le Fontanelle e del Coro Stella Alpina. Il 29 dicembre alle ore 20.00 presso il palazzetto dello sport di Lavarone.

Info e iscrizioni in APT o al numero 0464 724144.

SCARICA FOTO E LOCANDINE:

• LOCANDINA LA FABBRICA DI BABBO NATALE

• LOCANDINA CONCERTO BANDA FOLKLORISTICA

• LOCANDINA MERCATINI LAVARONE

• LOCANDINA SILENT BEAT

• LOCANDINA ZENA PORETA

MUSEI – MOSTRE – ESPOSIZIONI

FOLGARIA

CASA MUSEO CIRILLO GROTT. Mostra permanente delle opere presso la casa natale dell’artista a Guardia.

Aperta tutti i giorni con orario 16.00-19.00. Per gruppi organizzati è necessaria la prenotazione. Info: tel. 0464 721638 www.cirillogrott.com

ESPOSIZIONE DI PRESEPI ARTIGIANALI DI GUARDIA. Lungo le vie del paese e in chiesa, dal 24 dicembre al 12 gennaio 2020.

LAVARONE

FORTE MUSEO BELVEDERE GSCHWENT. Aperto dal 26 dicembre al 6 gennaio, con orario 10.00-16.30 (ultimo ingresso ore 16.00) e su richiesta per gruppi organizzati. Info e prenotazioni tel. 0464 780005 – 349 5025998 www.fortebelvedere.org. Possibili variazioni al programma di apertura in caso di condizioni atmosferiche avverse

MUSEO DEL MIELE. Aperto su prenotazione. Info tel. 0464 783315 www.museodelmiele.com

SERGE MICHELONI. PAESAGGI DELL’ANIMA Sala Mostre del Municipio, dal 6 al 31 dicembre. Aperta da martedì a domenica con orario 10.00-12.30 e e15.15-19.00, chiusa il 25/12. Ingresso libero.

ESPOSIZIONE DI PRESEPI a Chiesa, Gionghi, Cappella e Bertoldi dal 24 dicembre al 5 gennaio.

MOSTRA PERMANENTE DI FOTOGRAFIE “PAESAGGI, FLORA E FAUNA DELL’ALPE CIMBRA” di Roberto Piccinini. Cartoleria Robertoldi, Lavarone Cappella. Aperto in orario di apertura negozio.

NATALE 2019…NATALE DI CUORE Addobba la tua casa con gli oggetti realizzati dai volontari della Croce Rossa Altipiani utilizzando il legno e suoi prodotti, lasciati a terra dalla Tempesta Vaia. Il ricavato della raccolta fondi sarà utilizzato per attività di supporto alle persone bisognose. Lavarone Chiesa, ex scuole medie, nei pomeriggi di dicembre (per orari telefonare alle sedi CRI di Lavarone tel. 0464 780078 e Folgaria tel. 0464 720666).

LUSÉRN

MANUFATTI AL TOMBOLO E DIMOSTRAZIONE DELLA LAVORAZIONE TRADIZIONALE DI LUSERNA

Presso la sede dell’Associazione Culturale Merletto di Luserna “Khnöpplspitz vo Lusérn” in via Costalta 26. Info tel. 349 2260474 – merlettolusern@gmail.com. Aperta su prenotazione.