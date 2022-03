PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * SANITÀ: « CENTRI PER DEMENZE GRAVI, LA CONFERENZA STAMPA LUNEDÌ 28 MARZO ORE 15.30 »

8.08 - domenica 27 marzo 2022

Demenze gravi: lunedì la conferenza stampa. Si terrà il 28 marzo alle 15.30 presso la Sala stampa del Palazzo provinciale di piazza Dante.

Si terrà lunedì 28 marzo alle 15.30, presso la Sala stampa del Palazzo provinciale di piazza Dante, la conferenza stampa di presentazione del nuovo modello di centro per demenze gravi all’interno delle RSA, in attuazione di un obiettivo del Piano provinciale demenze – XVI Legislatura, di cui partirà a breve la fase pilota. Interverranno l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana con il dirigente generale del Dipartimento salute Giancarlo Ruscitti, nonché la responsabile CDCD Cure Primarie Centro Nord dell’APSS Alessandra Lombardi, il direttore di UPIPA Massimo Giordani, la direttrice dell’Ufficio provinciale politiche sanitarie a favore delle persone non autosufficienti Micaela Gilli, il presidente dell’APSP di Pinzolo Marco Polla con la direttrice Valeria Giovannini e il presidente dell’APSP Civica di Trento Michela Chiogna con la direttrice Francesca Galeaz.

La conferenza potrà essere seguita anche via Facebook, alla pagina ➡ https://www.facebook.com/provincia.autonoma.trento/

Chi intende partecipare in presenza dovrà accreditarsi entro le ore 12 del 28 marzo con una mail a uff.stampa@provincia.tn.it

Si raccomanda l’uso della mascherina e l’osservanza di tutte le disposizioni anticovid.