PAT * EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA: « LA PROVINCIA FINANZIA IL COMUNE DI TRENTO PER L’ANNO 2019 CON 680 MILA EURO »

Politiche per la casa, la Provincia finanzia il Comune di Trento per 680 mila euro. La delibera riguarda le spese di gestione per il 2019 degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica.

La giunta provinciale, su iniziativa dell’assessore provinciale alla salute e alle politiche sociali Stefania Segnana, ha assegnato al Comune di Trento, capofila delle amministrazioni della Valle dell’Adige, la somma di 680 mila euro. Il finanziamento garantisce la copertura delle spese di funzionamento dell’ente per la gestione degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica per l’anno 2019.

Il finanziamento di 680 mila euro, riconosciuto oggi dalla giunta provinciale al Comune di Trento, attua quanto previsto dal protocollo di intesa in materia di finanza locale per il 2019.

L’amministrazione cittadina è capofila della gestione associata dei Comuni del Territorio Val d’Adige che svolge, al pari delle Comunità, le attività inerenti le politiche della casa ed in particolare quelle relative all’edilizia pubblica.

Il trasferimento di risorse garantirà la copertura delle spese di funzionamento per la gestione degli interventi nel settore dell’edilizia abitativa pubblica per l’anno in corso.