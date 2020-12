AMBROSI (LEGA) – INTERROGAZIONE: ASSOCIAZIONE VIRACAO & JANGADA: « PROGETTO ” COMUNICARE PER TRASFORMARE IL BRASILE “, QUALCHE ASPETTO DA CHIARIRE »

– dato che la spesa ammessa così come il relativo contributo provinciale sono stati sensibilmente rideterminati dall’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo, è doveroso chiedersi per quale motivo l’allora Dirigente preposto non abbia segnalato alcunché ai competenti Organi di Vigilanza viste, inoltre, le criticità sopra segnalate;

– si precisa che, in quel periodo, il legale rappresentante dell’Organismo sopra citato era anche il rappresentante delle Associazioni presso il Centro di Cooperazione Internazionale e ciò non può che essere oggetto di chiarimenti rispetto a ben 171 giustificativi di spesa presentati dalla sua Associazione, non ritenuti idonei dall’Ufficio Cooperazione allo Sviluppo della Provincia;

– resta conseguentemente da esplorare la copiosa documentazione di spesa presentata, poi ritenuta non idonea, in assenza peraltro di una qualsivoglia contestazione da parte di Viracao & Jangada, rispetto ai giustificativi non ammessi, che era al contrario da immaginare;

– ci si chiede, infine, perché in occasione del progetto di educazione alla cittadinanza globale 2018 denominato “”Visto Climatico” programmata a Valparasio in Cile (in occasione della Conferenza ONU sul clima), con una certa “imprudenza” – considerata la difficile situazione politica di quel luogo – fossero stati acquistati 18 voli intercontinentali finalizzati alla partecipazione di un gruppo di giovani, con i relativi accompagnatori e qualche altro partecipante, senza prevedere alcuna assicurazione rispetto ad un eventuale annullamento/perdita del volo (con possibile rischio di ingiustificato danno economico per l’Ente Pubblico). Considerato che poi, a causa delle gravi tensioni sociali esplose nel Paese Latinoamericano, l’evento veniva trasferito a Madrid e che conseguentemente a Vircao e Jangada veniva richiesto da un Agenzia di Viaggi il pagamento di una penale di € 300 a biglietto per complessivi Euro 5.400,00, sembra d’obbligo chiedersi se tali importi siano, effettivamente, stati sostenuti in solido dall’Associazione.

Tutto ciò premesso, si interroga il Competente Assessore per apprendere:

1) se corrisponda al vero quanto riferito in premessa, ovvero: – se l’Associazione Viracao e Jaganda, per la realizzazione del Progetto Pluriennale 2013 “Comunicare per trasformare il Brasile” cofinanziato dalla PAT, aveva dichiarato la necessità di assumere quattro figure professionali quali una coordinatrice, un giornalista, un educatore ed una stagista;

– se a questi ultimi per un anno e mezzo erano stati garantiti stipendi e versamenti contributivi regolari;

– se le predette figure professionali erano state poi licenziate; – se a due di loro, pur continuando a lavorare al progetto, non venivano più pagati gli oneri sociali;