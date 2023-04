UNIONE COMMERCIO – ROVERETO (TN) * MORI – “FESTA DI PRIMAVERA”: « OCCASIONE PER VIVACIZZARE LA BORGATA E VALORIZZARE LE REALTÀ ASSOCIATIVE (30/4) »

21.41 - sabato 29 aprile 2023

Tutto è pronto ormai per il ritorno in grande stile della storica “Festa di Primavera” di Mori che, dopo aver saltato gli anni 2020 e 2021 e l’edizione ridotta dell’anno scorso, torna quest’anno a pieno regime, organizzata dall’Unione Commercio e Turismo in collaborazione con Comune di Mori e Apt Rovereto Vallagarina e Monte Baldo.

“Un’edizione che rappresenta un nuovo inizio di collaborazione con l’Unione Commercio e Turismo – ha ricordato l’assessore al commercio Daria Ortombina nel corso della presentazione -. Ci è piaciuta la spinta che è arrivata dagli stessi operatori economici di Mori. Abbiamo investito molte energie in questa manifestazione che rappresenta una prima occasione di forte coinvolgimento di commercianti, esercenti ed operatori economici per vivacizzare la borgata e valorizzare anche le realtà associative e del volontariato locale che hanno aderito all’invito per favorire la più vasta partecipazione alla Festa”.

Espositori del settore artigianale, delle produzioni agricole locali, di attività commerciali e gastronomiche saranno situate lungo l’”anello” costituito da via Viesi-via Teatro-via Modena. In particolare gli operatori di via Gustavo Modena usciranno dalle proprie attività con banchetti ed espositori e per l’intera giornata costituiranno un polo di attrazione che andrà ad affiancarsi alla tradizionale fiera degli ambulanti e alle attrazioni di piazza Cal di Ponte, dopo sarà presente il Corpo dei Vigili del fuoco volontari di Mori, esibizioni di attività sportive, attrazioni per bambini, stand di “Campagna Amica” ed anche allevatori con la gradita presenza di una fattoria didattica.

Sono stati coinvolti oltre una cinquantina di hobbisti di tutto il Trentino, che contribuiranno ad animare il centro con le loro colorate e variegate bancarelle oltre a numerose proposte artistiche e culturali in biblioteca ma anche in via Viesi mentre diversi artisti moriani esporranno le proprie creazioni nella Silver Gallery di Franco Pivetti in via Modena e la Cooperativa sociale Forchetta&Rastrello proporrà negli spazi di via Teatro, 55/A un laboratorio per adulti “produzione di uno shampoo solido artigianale).

Il programma completo dell’evento:

DOMENICA 30 APRILE 2023

presentazione del libro “Inverno liquido. La crisi climatica, le terre alte e la fine della stagione dello sci di massa” di Maurizio Dematteis e Michele Nardelli (Derive & Approdi, Roma,

Con Michele Nardelli; modera Diego Sartori, giornalista de L’Adige.

Ore 10.30 nel cortile della biblioteca (in caso di maltempo in biblioteca)

“Nati per Leggere, l’importanza di leggere ai bambini fin da piccoli”

Letture ad alta voce a cura delle volontarie Nati per Leggere Trentino

Ore 14.30-16.30 nel cortile della biblioteca (in caso di maltempo in biblioteca)

Mostra dei lavori del corso di ceramica tenuto da Daniela Dapor

negli spazi della biblioteca dal 26 aprile al 5 maggio 2023

Girotondo a primavera

di Arthur Schnitzler (testo adattato da Adriana Modena)

a cura della Compagnia Gustavo Modena Mori

pieces teatrali intervallate da delicate poesie ci fanno sognare la primavera che poi si incontrano e fanno da contrasto allo squallido gioco della vita e dell’amore.

Ex Municipio di via G. Modena

alle 11.00 e alle 15.00

Art Expo Mori

In mostra opere di: Sonia Zaffoni, Gianpiero Coatti, Franco Pivetti, Herman Rivera, Mario Signorelli

Dal 29 aprile al 7 maggio 2023

presso la Silver Gallery di via G. Modena n. 84

orario: 10-12 e 15-19 tutti i giorni

info: 339 4373735

Mostra filatelica

a cura del Circolo Culturale Numismatico Filatelico Roveretano

orario: 9.00-19.00

in via G. Modena n. 78

Esibizione di tessuti aerei – dimostrazione di Taekwondo

in via Gustavo Modena, 51

Dimostrazione cinofila di obbedienza

a cura di Agility team la Volpe Rossa in collaborazione con la Croce Rossa

piazza Cal di Ponte (dalle ore 13.30 alle ore 17.00)

Laboratorio di dolci presso la Pasticceria Debiasi

via G. Modena, 92

Laboratorio creativo da “Ago filo e fantasia”

in via G. Modena, 48/A

Laboratorio per adulti:

Produzione di uno shampoo solido artigianale

Orario: alle 10.00 e alle 11.00

Durata del laboratorio: 40 minuti.

numero massimo di partecipanti: 10

i partecipanti potranno portare a casa il prodotto creato

a cura di Forchetta&Rastrello cooperativa sociale di solidarietà

In via Teatro n. 55/A

Interventi musicali a cura della Scuola musicale del Quattro Vicariati Opera Prima ed Incursioni Gipsy con l’Associazione Armonia