UNITN * CIBIO: « DAL 6 AL 14 MARZO UNA SETTIMANA FITTA DI APPUNTAMENTI PER FESTEGGIARE IL DECIMO COMPLEANNO DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA CELLULARE »

Il Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento festeggia il compleanno con una settimana sulla ricerca biomedica in Trentino. Da venerdì 6 a sabato 14 marzo tra incontri in farmacia, una cerimonia a teatro e visite ai laboratori. L’invito alla festa è rivolto alla cittadinanza e a tutta la comunità locale.

Dieci anni di biomedicina a Trento. È la colonna sonora della settimana di iniziative organizzata dal Cibio, Dipartimento di Biologia cellulare, computazionale e integrata dell’Università di Trento per festeggiare il suo decimo compleanno assieme alla cittadinanza e a tutta la comunità locale.

Da venerdì 6 a sabato 14 marzo il programma è fitto di appuntamenti tra farmacie, teatro e laboratori per dare la possibilità di tornare alle origini, quando venne concepito il primo nucleo universitario su biomedicina e biotecnologie, ma anche di ripercorrerne la crescita che l’ha portato a diventare una punta di diamante dell’Ateneo, competitiva a livello italiano e internazionale.

Si inizierà con una giornata dove ricerca e clinica si incontreranno per intensificare collaborazioni esistenti e favorire ulteriori sinergie sul territorio per poter discutere di nuove frontiere di cura (venerdì 6 marzo dalle 8.30 alle 17, Fondazione Caritro, via Calepina, 1).

Ci sarà poi “Il Cibio per te”, evento promozionale nelle farmacie comunali della città (sabato 7 marzo dalle 9 alle 12, l’elenco di quelle che aderiscono su www.farcomtrento.com). I ricercatori e le ricercatrici del Cibio inviteranno a scoprire i batteri, come funziona il cervello, a cosa serve il Dna e come si possono prevenire i tumori.

Momento clou della settimana sarà la cerimonia a teatro “Cibio Decennial”. Qui, dopo un breve viaggio tra alcune scoperte del Cibio, ci si concentrerà su ricerca oncologica, degenerazione dei neuroni, microbioma, nuove frontiere delle terapie molecolari. Ospite d’eccezione sarà il professor Nikolaus Rajewsky, scienziato tedesco di fama mondiale e pianista di talento. Rajewsky intratterrà il pubblico con la dualità di scienza e musica (venerdì 13 marzo dalle 17 alle 23, Teatro Sociale, via Paolo Oss Mazzurana, 19).

Prima di tornare al ritmo feriale, ricercatrici e ricercatori del Cibio accoglieranno nei laboratori tutte le persone interessate a visite, esperimenti, approfondimenti, documentari sulla ricerca biomedica (sabato 14 marzo dalle 9.30 alle 17, Povo – Polo Ferrari 2 e Biblioteca di Scienze, via Sommarive, 5/9).

Il decennale è stato organizzato dal Cibio dell’Università di Trento con il patrocinio della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento e in collaborazione con Fondazione

Caritro e Farmacie comunali.

Tutte le iniziative sono a entrata libera con iscrizione obbligatoria sul sito del decennale: event.unitn.it/decennale-cibio

Foto: Alessio Coser