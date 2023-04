PAT * ESTATE: « I SERVIZI IN AIUTO ALLE FAMIGLIE NELLA CONCILIAZIONE VITA-LAVORO, ISCRIZIONI SU WWW.TRENTINOFAMIGLIA.IT »

08.27 - sabato 29 aprile 2023

Tempo di estate: i servizi in aiuto alle famiglie nella conciliazione vita-lavoro. Martedì 2 maggio ad ore 14.30 in Sala Wolf del palazzo della Provincia autonoma di Trento. Iscrizioni su www.trentinofamiglia.it Quali sono i più importanti strumenti messi in campo dalla Provincia autonoma di Trento a sostegno delle famiglie che hanno la necessità nel periodo estivo di servizi di conciliazione per i loro figli? A seguito della conferenza stampa, che si terrà martedì 2 maggio ad ore 11.00, seguirà in Sala Wolf, dalle ore 14.30 alle 17.00, un seminario di approfondimento dei vari strumenti inter-assessorili implementati dalla Provincia Autonoma di Trento. Per partecipare al seminario è necessario iscriversi sul sito www.trentinofamiglia.it

Nel dettaglio sarà presentata la filiera dei servizi e delle opportunità offerte nel periodo estivo a favore di bambini, giovani e famiglie per offrire soluzioni di conciliazione vita/lavoro per le famiglie, ma prioritariamente offrire opportunità educative organizzate di socialità e gioco per bambini e ragazzi. Durante il seminario saranno illustrati i vari strumenti di armonizzazione vita/lavoro messi in campo dalle diverse strutture provinciali: i servizi per l’infanzia e i servizi di nido, lo strumento dei buoni di servizi; i contributi per la promozione dei soggiorni socio-educativi estivi; il portale “Estate Family”; l’iniziativa “Swim family”; le opportunità di lavoro estivo offerte dall’Agenzia del lavoro. Nel seminario del pomeriggio oltre che a presentare nel dettaglio la filiera dei servizi di armonizzazione vita/lavoro saranno anche presentati gli esiti della valutazione di impatto dello strumento dei “buoni di servizio”.

PROGRAMMA

Alessia Negriolli, Giornalista Agenzia per la coesione sociale, PAT – moderatrice

Livio Degasperi, Dirigente Servizio Attività educative per l’infanzia, Dipartimento istruzione, PAT

I servizi erogati dalle scuole per l’infanzia e dai nidi pubblici

Francesco Pancheri, Dirigente UMSE Attuazione dei Fondi Europei

I servizi erogati tramite il buono di servizio

Valentina Matarazzo, Referente interventi di conciliazione per Agenzia del Lavoro, PAT

Congedi parentali: quali opportunità offre il congedo papà

Flavio Sighel, Coordinatore IDO Agenzia del Lavoro, PAT

Pausa estiva: le opportunità lavorative in Trentino. I servizi erogati dall’Agenzia del lavoro

Patrizia Pace, Referente servizi di conciliazione, Agenzia per la coesione sociale, PAT

La formazione e il monitoraggio qualitativo dei buoni di servizio

Antonella Premate, Funzionario, Agenzia per la coesione sociale, PAT

I servizi “Estate Family” e “Swim Family”

I contributi provinciali per i soggiorni socio-educativi

Edo Grassi, Presidente Cooperativa AERAT

Il servizio di Colonia estiva a Cesenatico