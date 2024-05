ROTARY CLUB TRENTINO NORD * “IL BOSCO DEL FUTURO“: PRESIDENTE DI NATALE, « CON IL PROGETTO CREIAMO SPERANZA PER LE FUTURE GENERAZIONI » (VIDEO)

14.39 - giovedì 9 maggio 2024

Rotary Club Trentino Nord – “Il bosco del futuro“. Nell’ottobre 2018 a causa della tempesta Vaia, nell’intero Nord Est sono stati abbattuti circa 42 mila ettari di bosco e 20 mila nella sola Provincia di Trento. I danni riportati hanno favorito la diffusione dell’epidemia del bostico. Il progetto prevede un rimboschimento sperimentale sui territori della Magnifica Comunità di Fiemme e degli Altopiani Cimbri attraverso la piantagione di alberi. I costo previsto per il primo modulo è di 90 mila dollari. Con questo progetto creiamo speranza per le attuali e, soprattutto per le future generazioni.