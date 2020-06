COMUNE DI TRENTO * FASE 2: « SABATO 27 GIUGNO TORNA IN PIAZZA DANTE IL MERCATINO DEI GAUDENTI »

Il Mercatino dei Gaudenti torna in piazza Dante. Sabato 27 giugno torna in piazza Dante il Mercatino dei Gaudenti.

Prima della pausa estiva è prevista un’altra edizione per la giornata di sabato 11 luglio, che si svolgerà sempre in piazza Dante anziché in piazza Garzetti.

Foto: Opinione