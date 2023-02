PUNTO D’INCONTRO TRENTO * RICORDO DON DANTE CLAUSER: « A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA L’ARCIVESCOVO TISI CELEBRERÀ LA MESSA NELLA CHIESA DI SAN PIETRO (10/2 ORE 17.00) »

08.12 - mercoledì 8 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

UNA MESSA IN RICORDO DI DON DANTE A DIECI ANNI DALLA SCOMPARSA

Sarà celebrata venerdì 10 febbraio alle ore 17 nella chiesa di San Pietro a Trento, la Messa in ricordo di don Dante Clauser, fondatore del Punto d’Incontro. Presiederà la celebrazione l’arcivescovo Lauro Tisi. Nato a Lavarone il 7 dicembre del 1923, quasi cent’anni fa, prete dal 1947, don Dante fu parroco per alcuni anni proprio presso la parrocchia di San Pietro, prima di dare vita con altri soci, nel 1979, alla cooperativa Punto d’Incontro per l’accoglienza dei senza dimora. Dante è morto a Trento l’11 febbraio 2013. La messa sarà animata dai canti del coRomania, formato quasi vent’anni fa dai primi volontari inviati dai padri carmelitani nel villaggio di Ciocanari, vicino a Bucarest.