QUESTURA DI TRENTO * PIAZZA PORTELA: « ARRESTATO UN PUSHER IN MONOPATTINO, UNA COLLABORAZIONE SQUADRA MOBILE – COMMISSARIATO DEL GOVERNO – POLIZIA LOCALE »

Nella pomeriggio di ieri, gli “Orsi” della Squadra Mobile e gli agenti del Nucleo sicurezza urbana della Polizia locale di Trento hanno arrestato un cittadino tunisino di ventisette anni, perché colto nell’atto di vendere droga ad un imprenditore rumeno trentacinquenne.

Fin dalle prima ore della mattina, gli investigatori, della Polizia di Stato e della Polizia Locale, hanno messo in atto un accurato monitoraggio di piazza della Portela e delle vie limitrofe, fino ad arrivare a controllare l’andirivieni di persone dirette verso l’ingresso posteriore della stazione delle Autocorriere.

Proprio nei pressi delle autolinee, all’incirca a metà mattinata, gli agenti hanno intravisto giungere il pusher a bordo di un monopattino e fermarsi in attesa, facendo intuire che potesse un appuntamento.

Trascorsi alcuni minuti, si è avvicinata una macchina con a bordo il commerciante rumeno.

A questo punto i due, l’uno a bordo del veicolo elettrico e l’altro a motore, si sono diretti verso piazza Leonardo da Vinci. Arrivati nei pressi del parcheggio della piazza, il ventisettenne si è avvicinato all’autovettura ed ha consegnato tre dosi di cocaina all’acquirente, ricevendo in cambio la somma di 150 euro. Terminato lo scambio i due hanno preso strada diverse. Lo spacciatore si è diretto verso piazza della portela direzione via Pozzo, l’acquirente ha proseguito verso via della Prepositura.

Ma sono stati entrambi bloccati dalle pattuglie della Squadra Mobile e del Nucleo Sicurezza Urbana. Nel corso della perquisizione a cui sono stati sottoposti, indosso al trentacinquenne sono state trovate le tre dosi di cocaina appena acquistate; mentre nelle tasche del pusher sono state rinvenute una serie di banconote da 10,20 e 50 euro per un totale di 1200 euro in contanti. Il denaro e la droga sono stati sequestrati e lo spacciatore arrestato.