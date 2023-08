PAT * FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO: TONINA, « AUMENTO OCCUPAZIONE – FORMAZIONE GIOVANI – INDOTTO LOCALE, GLI OBIETTIVI DELL’ACCORDO NEGOZIALE »

15.38 - lunedì 7 agosto 2023

Famiglia Cooperativa di Pinzolo, firmato l’accordo negoziale.Questa mattina in Provincia la firma del vicepresidente Tonina, dei vertici della cooperativa e delle sigle sindacali

Aumento dell’occupazione, formazione dei giovani, indotto locale, impegno a mantenere aperti tutti i punti vendita, investimenti attenti al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale. Questi gli obiettivi dell’accordo negoziale sottoscritto questa mattina a Trento tra la Provincia, con firma del vicepresidente e assessore alla cooperazione, Mario Tonina, e la Famiglia Cooperativa Pinzolo, presenti il presidente William Collini e il direttore Luca Pederzolli. L’accordo, sottoscritto anche da Filcams Cisl e dalle rappresentanze sindacali dell’azienda, prevede un contributo della Provincia pari a 716.482,18 euro, per la realizzazione di un nuovo supermercato a Giustino e la ristrutturazione e ampliamento del magazzino all’ingrosso alimentare per le strutture alberghiere ed i pubblici esercizi della Val Rendena.

“E’ un accordo significativo, con il quale accompagniamo un’importante realtà del territorio in un investimento che consentirà di portare a compimento un percorso di sviluppo su più fronti già avviato, i cui primi risultati abbiamo potuto appurare qualche settimana fa durante l’inaugurazione di uno dei punti vendita di Giustino, destinatario degli investimenti oggetto della domanda di contributo alla Provincia – il commento del vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Mario Tonina –. Con l’accordo odierno la Famiglia Cooperativa Pinzolo conferma inoltre l’importante ruolo economico e sociale all’interno della comunità di riferimento, assumendosi in tal senso precisi impegni sulla formazione dei giovani ed il sostegno all’indotto locale, senza tralasciare l’attenzione alla sostenibilità e all’impatto energetico dei propri edifici. Sono convinto – ha continuato Tonina – che se si offrono servizi di qualità, capaci di intercettare i bisogni di una società che evolve, gli investimenti fatti sapranno generare importanti ricadute non solo economiche per la cooperativa e per l’intero movimento cooperativo”.

A fronte del sostegno economico da parte della Provincia, la Famiglia Cooperativa Pinzolo si impegna a raggiungere, entro il 2023, il numero di 95 unità lavorative annue (1,30 ULA in più rispetto a quelli attuali), a definire iniziative di alternanza scuola lavoro coinvolgendo almeno 4 studenti nel quadriennio 2024 – 2027 e ad attivare stages formativi per almeno 4 persone sempre nel quadriennio 2024 – 2027.

Importanti impegni vengono presi anche sul fronte finanziario: livello di patrimonializzazione pari al 35% del capitale investito nell’esercizio di completamento dell’investimento e nei tre successivi, per un importo comunque non inferiore a euro 6.077.595,60.

L’accordo negoziale punta, inoltre, a generare un importante impatto sull’indotto locale e prevede che la Famiglia Cooperativa si impegni ad acquistare da fornitori locali beni e servizi per euro 8.500.000,00 all’anno, al netto dell’IVA e delle utenze, per quattro anni a partire dall’esercizio di completamento degli investimenti. L’accordo prevede anche che venga garantita l’apertura dei punti vendita attuali fino al 31 dicembre 2026.

Rilevante è il profilo dell’investimento sul piano del risparmio energetico e della sostenibilità ambientale. Al nuovo edificio è attribuita la classe energetica A1+, l’impianto fotovoltaico installato sul vecchio edificio demolito viene recuperato, il riscaldamento avviene con generatore di calore e pellet di categoria A1, la climatizzazione è in parte garantita dal calore prodotto dall’impianto frigo, l’illuminazione è assicurata da led ad alta efficienza ed è prevista l’installazione di colonnine per la ricarica elettrica di biciclette ed auto.

Il vicepresidente ha poi ricordato l’impegno della Giunta provinciale a sostegno dei negozi multiservizi, a cui recentemente in assestamento di bilancio l’Amministrazione ha destinato un ulteriore milione di euro, in aggiunta ai 2,3 già stanziati.

“Si tratta di risorse che per l’85% vanno a realtà cooperative, le uniche che in un mercato competitivo e basato sui soli risultati di bilancio riescono ancora a distinguersi per profondità di valori garantendo mutualità, servizi e attenzione al personale, ai soci e alla clientela in esercizi fondamentali per le comunità, che diversamente non avrebbero sostenibilità economica” ha precisato Tonina.

Il presidente e il direttore della Famiglia Cooperativa Pinzolo, William Collini e Luca Pederzolli, hanno ringraziato il vicepresidente e la Giunta provinciale per il sostegno accordato, ribadendo l’impegno a continuare il lavoro per la comunità e la convinzione del percorso intrapreso, anche in virtù degli ultimi soddisfacenti dati registrati. Soddisfazione anche per le rappresentanze sindacali, che vedono nell’accordo sottoscritto oggi la voglia di guardare al futuro e di voler investire anche nel capitale umano che ogni giorno anima e tiene in vita i punti vendita.