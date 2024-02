16.38 - venerdì 23 febbraio 2024

TreC+: il 27 febbraio fermo programmato per aggiornamenti. A partire dalle 17 di martedì 27 febbraio il portale e l’App TreC+ non saranno accessibili agli utenti. Il fermo temporaneo ha lo scopo di aggiornare l’infrastruttura informatica per garantire una maggiore stabilità della piattaforma e poter implementare TreC+ con nuove funzionalità per i cittadini. L’intervento avrà una durata massima di 5 ore.