COMUNE TRENTO * PIAZZALE EX ZUFFO: « PARZIALMENTE CHIUSO PER FESTIVITÀ S. GIUSEPPE, VERRÀ OCCUPATO DAL LUNA PARK (DAL 26/2 AL 19/3) »

10.10 - venerdì 23 febbraio 2024

Piazzale ex Zuffo parzialmente chiuso da lunedì per il luna park. Da lunedì prossimo, 26 febbraio, fino a martedì 19 marzo, il piazzale ex Zuffo verrà in gran parte occupato dal luna park per la festività di San Giuseppe che è stato spostato dalla sua collocazione originaria di piazzale Sanseverino a seguito dell’indisponibilità del parcheggio ex Sit chiuso per la realizzazione del nuovo Hub di interscambio della mobilità.

Le attrazioni del luna park occuperanno parte del piazzale principale del parcheggio ex Zuffo: rimarranno disponibili i parcheggi vicini al viadotto della Statale 45 bis e quelli a nord, a fianco del casello dell’autostrada A22.

I divieti di sosta con rimozione hanno validità a partire dalle ore 6 del 26 febbraio fino alle ore 24 del 19 marzo. Il parco divertimenti, dopo l’installazione delle attrazioni, sarà in funzione da venerdì pomeriggio 1° marzo a domenica 17 marzo 2024 con il seguente orario: feriale 14.30-22; festivo e prefestivo 10 – 23.