QUESTURA DI TRENTO * ANTI-DEGRADO: «NELL’ULTIMA SETTIMANA IDENTIFICATE 1.700 PERSONE, ASSIEME A CC – GDF – POLIZIA LOCALE »

12.12 - domenica 07 agosto 2022

Non si fermano i controlli disposti dalla Questura in prossimità dell’imminente ferragosto e dell’ultima settimana che hanno portato alla segnalazione all’A.G. di 21 persone ed all’espulsione dal territorio dello Stato di un cittadino extracomunitario.

Le operazioni che hanno visto il contributo di tutte le articolazioni della Questura, ed a seguito del tavolo tecnico presieduto dal Commissario del Governo, dell’impegno dell’Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale, hanno portato all’identificazione di oltre 1.700 persone.

Numerosi, inoltre, sono stati i controlli agli esercizi commerciali, diversi i sequestri penali di oltre un centinaio di grammi di sostanze stupefacenti mentre svariate decine di grammi per i sequestri amministrativi.

Nel corso dei controlli sono stati individuati e controllati diversi pregiudicati, molti dei quali fotosegnalati. Queste attività sono destinate non solo all’identificazione delle persone che gravitano in ambienti soggetti a fenomeni di devianza ma costituiscono un vero e proprio deterrente per future azioni delittuose oltre che la base per misure di prevenzione personali.

Nel corso dell’ultima settimana, le pattuglie sul territorio della Polizia di Stato hanno controllato centinaia di autovetture e ritirato decine di patenti per violazioni del codice della strada. Le attività di polizia, rafforzate del Questore in questa settimana, sono state dirette a prevenire i delitti che maggiormente creano nella cittadinanza un senso di paura come i furti e lo spaccio, con servizi mirati, in particolare nelle zone in cui maggiormente è sentito il senso di insicurezza come i parchi e alcune zone del centro cittadino.

Particolare attenzione è stata data ai numerosi esercizi pubblici, controllati, nei confronti dei quali resta alta l’attenzione.

“L’intenso lavoro della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia con azioni mirate a contrastare su più fronti i fenomeni di devianza – commenta il Questore Improta – hanno l’obbiettivo di comprendere in profondità le dinamiche dei c.d. crimini diffusi per intervenire in maniera diretta e chirurgica nelle situazioni che potrebbero portare, se sottovalutate, ad eventi più gravi”.