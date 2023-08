PAT * OLIMPIADI: FUGATTI, « AVVIATI I LAVORI PER LO STADIO DEL FONDO DI TESERO, PARTE LA FASE CONCRETA DEGLI INVESTIMENTI RIVOLTI AL 2026 »

17.16 - giovedì 31 agosto 2023

Olimpiadi, avviati i lavori per lo stadio del fondo di Tesero. Consegnato il cantiere con la prima tranche, relativa ai volumi interrati, della riqualificazione complessiva da 18,6 milioni. Fugatti: “Parte la fase concreta degli investimenti rivolti al 2026”. Al via i lavori di riqualificazione e adeguamento dello stadio dello sci di fondo di Tesero, in val di Fiemme, una delle sedi in Trentino dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Oggi nell’impianto sportivo si è svolta la consegna alle imprese assegnatarie della prima unità funzionale, la “1A”, che riguarda il volume interrato sul lato est nel quale saranno ricavati gli spazi per gli atleti e i locali tecnici. Alla firma del verbale hanno partecipato, fra gli altri, il presidente della Provincia Maurizio Fugatti, il dirigente delle Opere civili dell’Agenzia provinciale opere pubbliche Marco Gelmini, il sindaco di Tesero Elena Ceschini, nonché Piero De Godenz, in veste di presidente del comitato di promozione dello sci in val di Fiemme, dei rappresentanti delle imprese, Mirko Berti, ad della capogruppo Cts, Veniero Volcan per l’omonima ditta e Giulio Misconel per la Misconel coinvolta come subappaltratice.

Il cantiere del primo lotto (costo complessivo di 4,35 milioni) ha una durata prevista di un anno. Proseguono nel frattempo le procedure per assegnare anche gli altri lotti, relativi agli interventi di ammodernamento delle piste, da sci e skiroll estivo, alla riqualificazione dei volumi esistenti, anche con la realizzazione del centro federale Fisi, nell’ambito del progetto complessivo da 18,6 milioni che mira implementare secondo i migliori standard lo stadio del fondo di Tesero.

“Cominciamo a vedere una partenza concreta degli interventi infrastrutturali con i quali il nostro territorio si prepara all’evento olimpico e paralimpico” ha precisato il presidente Fugatti. “Ringrazio chi si è occupato della progettazione e delle procedure tecnico-amministrative, nonché del confronto costante con il Comune. Ora la palla passa alle imprese. Siamo certi che con la nuova struttura crescerà l’attrattività della val di Fiemme e di tutto il Trentino, nel rapporto vincente tra sport, turismo e territorio. Già adesso lo stadio si posiziona ad ottimi livelli, ma gli interventi avviati permetteranno di offrire maggiore funzionalità, efficienza e comfort, sia agli atleti che al pubblico, portando la Val di Fiemme e il Trentino ai vertici internazionali della disciplina”, ha aggiunto il presidente, sottolineando infine come ulteriore elemento positivo il fatto che a vincere l’appalto del primo lotto siano state imprese del territorio.

Un dato, relativo alla territorialità delle imprese coinvolte, evidenziato anche dal sindaco di Tesero Elena Ceschini, che ha poi sottolineato l’importanza dell’avvio dei lavori: “Per il Comune di Tesero è una giornata importante, si dà finalmente il via alla realizzazione di un intervento che ci avvicina a questo sogno che è l’appuntamento olimpico 2026. L’assegnazione è una sfida e un impegno per il territorio ma allo stesso tempo una grande opportunità. Ringrazio il presidente e l’intera Provincia autonoma di Trento per aver creduto in un’opportunità, che ci consente di migliorare la qualità e l’offerta delle nostre strutture sportive”, ha precisato Ceschini.

“Siamo felici dell’avvio dei lavori, per questo che in assoluto sarà lo stadio del fondo più importante delle Alpi, quindi non solo italiano, capace di garantire un’attività sia invernale attraverso lo sci di fondo che estiva grazie allo skiroll – ha affermato De Godenz -. Anche con questo intervento la Val di Fiemme rafforza il proprio valore aggiunto nella pratica e nell’organizzazione di eventi sportivi, contando anche sulla presenza dei centri dedicati alle attività alpine della polizia di Stato e della Guardia di Finanza”.

Stadio del fondo Lago di Tesero, focus sulle unità funzionali

I “Lavori di adeguamento dello stadio del fondo a Lago di Tesero – UF1A – Nuovo Interrato” rientrano nell’ambito delle opere olimpiche di Milano-Cortina 2026 e sono realizzati dalla Provincia su delega del Comune di Tesero beneficiario dei finanziamenti statali.

L’intervento denominato Unità Funzionale UF1A del costo complessivo di 4,35 milioni di euro (costo dei lavori più le somme a disposizione per imprevisti e altre voci) è il primo dei cinque interventi previsti per la Riqualificazione dello Stadio per lo sci di Fondo in comune di Tesero finanziato per complessivi 18,6 milioni di euro e che comprende:

Lotto Funzionale 1A – Nuovo volume interrato: per gli spogliatoi atleti ed i locali tecnici

Lotto Funzionale 1B – Demolizione e ricostruzione edificio ex tribuna – realizzazione nuovo centro federale

Lotto Funzionale 2 – Manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo

Lotto Funzionale 3 – Adeguamento piste da sci, impianto d’innevamento e illuminazione, approvigionamento idrico

Lotto Funzionale 4 – Realizzazione pista da skiroll

DESCRIZIONE DELL’OPERA

L’unità funzionale 1A prevede la realizzazione di un nuovo volume interrato che ospiterà gli spogliatoi atleti ed i locali tecnici per gli atleti del fondo. Il progetto evidenzia le soluzioni previste per garantire l’accessibilità, cioè la totale fruizione nell’immediato dello spazio costruito interno, al fine di renderlo conforme alle esigenze degli atleti paralimpici.

L’interrato presenta un volume pari a 7960.42 metri cubi, per una superficie complessiva di 1608.17 metri quadrati.

PRINCIPALI DATI TECNICO – AMMINISTRATIVI

Responsabile del procedimento: ing. Marco Gelmini del Servizio opere civili Provincia

Progettisti: arch. Marco Giovannazzi (edile), ing. Marco Sontacchi (strutture), ing. Giovanni Betti (imp: meccanici), ing. Renato Coser (imp. elettrici)

Coordinatore della sicurezza in progettazione: ing. Piero Mattioli

Direttore dei lavori: ing. Matteo Toffanin del Servizio opere civili Provincia

Coordinatore della sicurezza in esecuzione: ing. Piero Mattioli

Ditta appaltatrice: CTS Srl (mandataria) con sede a Scurelle (Tn), impresa edile Volcan con sede a Tesero

Importo lavori di progetto esecutivo: prezzo dei lavori a base di appalto 3.297.387,90 euro di cui 45.332,60 euro per la sicurezza