APT GARDA DOLOMITI (TN) * “NOTE DI FUOCHI”: « IL 22/9 DIVERSE LE INIZIATIVE PER LE VIE DI RIVA DEL GARDA, USCITA IN BARCA A VELA PER LO SPETTACOLO PIROTECNICO »

16.56 - giovedì 31 agosto 2023

“Note di Fuochi” a Riva del Garda per salutare l’estate. Il 22 settembre le vie del centro storico rivano ospiteranno una serata di musica, artisti di strada, concerti e fuochi d’artificio. Per l’occasione, l’APT proporrà anche un’esperienza in barca a vela da dove poter assistere allo spettacolo pirotecnico.

Oggi, giovedì 31 agosto, presso la Fraglia Vela Riva di Riva del Garda è stato presentato in conferenza stampa il programma di “Note di Fuochi”, un nuovo evento organizzato di concerto dal Comune di Riva del Garda, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e il Consorzio Riva In Centro, che si svolgerà venerdì 22 settembre nel centro storico di Riva.

Alla presentazione odierna hanno partecipato tra gli altri: l’Assessore allo Sport e agli Eventi del Comune di Riva del Garda Lorenzo Pozzer, il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti, il Presidente del Consorzio Riva In Centro Manuela Stein e il Segretario del Consorzio Riva In Centro Gianni Angelini.

Il programma dell’evento (in fase di aggiornamento, qui il link) prevede diverse iniziative per le vie del centro di Riva del Garda per salutare l’estate e dare il benvenuto alla stagione autunnale, dai concerti musicali agli artisti di strada fino ai fuochi d’artificio.

Per l’occasione, l’APT proporrà una Garda Trentino Experience dedicata: una suggestiva uscita in barca a vela per assistere allo spettacolo pirotecnico direttamente dal lago. Il costo è di euro 60,00 a persona (che comprende un brindisi con calice di TrentoDoc), con ritrovo alle ore 20:00 presso il Porto San Nicolò di Riva del Garda. L’esperienza è prenotabile online nella sezione “Esperienze” del sito dell’APT.

Il programma generale della serata è il seguente:

18:30 – 21:00: musica in centro

19:30 – 21:00: artisti di strada

21:30 – 22:00: spettacolo pirotecnico

22:00 – 24:00: concerti in centro

HANNO DETTO:

Silvio Rigatti, Presidente Garda Dolomiti Azienda Per Il Turismo S.p.A.: “Abbiamo ricevuto molte richieste per i fuochi d’artificio perché è uno spettacolo importante per la città: possono piacere o meno, ma sono di certo una tradizione per Riva del Garda. Noi come APT, insieme all’amministrazione comunale e al Consorzio Riva In Centro, ci siamo quindi adoperati per mettere in piedi questo evento che non sostituisce in alcun modo la Notte di Fiaba e il gigantesco lavoro svolto dal Comitato Manifestazioni Rivane, certamente non agevolato quest’anno dal caldo dei primi giorni e dalla pioggia dell’ultimo. ‘Note di Fuochi’ sarà un evento volto ad allungare la stagione e, con i suoi spettacoli, un’iniziativa a chiusura del programma di grandi eventi musicali che si svolgono durante la stagione turistica. L’obiettivo è quello di rendere la località sempre più attrattiva anche nei mesi meno turistici: ringraziamo chi ha reso possibile questa iniziativa, dall’amministrazione comunale, al Consorzio, al Commissariato, agli sponsor come la Cassa Rurale AltoGarda-Rovereto, fino al prezioso lavoro dei volontari. Proprio per loro, domenica 24 settembre organizzeremo una giornata alla Spiaggia degli Olivi per ringraziare tutto il comparto del volontariato che opera sul nostro territorio: sarà una prima volta, ma puntiamo a renderlo un appuntamento annuale.”

Lorenzo Pozzer, Assessore allo Sport e agli Eventi del Comune di Riva del Garda: “L’evento ‘Note di Fuochi’ va in un’ottica di destagionalizzazione, che da un lato è un aiuto alle categorie commerciali, dall’altro permette di combattere i fenomeni di overtourism. Ad ogni modo, eventi di questo genere sono un valore apprezzato anche dai residenti. Per i fuochi d’artificio abbiamo avuto una grande richiesta: c’è ovviamente chi li apprezza di più e chi meno, ma rimangono una tradizione.”

Manuela Stein, Presidente del Consorzio Riva In Centro: “Un ringraziamento particolare ai volontari che si adopereranno per la buona riuscita dell’evento, così come al prezioso contributo dell’amministrazione comunale e dell’APT. Lo spettacolo pirotecnico è un appuntamento importante non solo dal punto di vista commerciale ed economico ma, svolgendosi a fine settembre, anche un argomento forte per allungare la stagione.”

Gianni Angelini, Segretario del Consorzio Riva In Centro: “Abbiamo cercato di creare una manifestazione che si articolasse su un’intera serata. Si parte infatti con spettacoli di musica distribuiti tra le vie della città con varie postazioni, seguiti poi dai fuochi d’artificio intorno alle 21:30, e infine l’esibizione di due grandi band musicali locali in Piazza 3 Novembre e in Piazza Garibaldi fino a mezzanotte circa. La scaletta del programma è stata studiata anche per evitare un flusso eccessivo di persone sulle strade al termine dei fuochi.”