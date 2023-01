PAT * NUOVI ASSUNTI: « IL BENVENUTO DEL PRESIDENTE FUGATTI, INSIEME AL DIRETTORE GENERALE PAOLO NICOLETTI ED AI DIRIGENTI COMPER E D’IPPOLITI »

08.55 - martedì 10 gennaio 2023

Ieri la cerimonia alla presenza del presidente Fugatti. Il benvenuto della Provincia ai nuovi assunti. Ieri presso il Palazzo della Provincia si è tenuto un momento di saluto ai 35 nuovi assunti dell’amministrazione.

A dare loro il benvenuto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, insieme al direttore generale Paolo Nicoletti, il dirigente generale del Dipartimento organizzazione, personale e affari generali Luca Comper, la dirigente generale del Dipartimento affari e relazioni Istituzionali Valeria Placidi, la sostituta dirigente del Servizio per il personale Maria D’Ippoliti.

“Grazie per aver scelto di mettervi in gioco nella nostra amministrazione, siate orgogliosi del vostro lavoro e di rappresentare il Trentino”, le parole del presidente Fugatti.“È un piacere essere qui per portarvi il mio personale saluto e il simbolico benvenuto di tutta l’amministrazione – le parole del presidente Maurizio Fugatti in apertura di giornata -. Un ringraziamento per aver scelto di mettervi in gioco nella nostra amministrazione, pur in un mercato del lavoro dinamico che offre molte interessanti opportunità. Siamo certi che le vostre conoscenze e le vostre energie, possano apportare alla macchina pubblica provinciale ulteriore slancio, consentendole di essere sempre all’altezza e al passo con dei tempi che richiedono competenza, professionalità e innovazione continua”.

Il presidente Fugatti ha voluto ricordare l’onore e l’onere che si accompagnano all’essere un dipendente della Provincia autonoma di Trento.

“Lavorare per una pubblica amministrazione come quella trentina deve rappresentare per tutti voi un orgoglio e una responsabilità, perché è anche grazie al lavoro di ognuno di voi che il Trentino viene guardato come un modello capace di eccellere in numerosi ambiti e di offrire un elevato standard dei servizi, dando ogni giorno risposte adeguate alle esigenze della comunità. Sono convinto – ha concluso il presidente – che dare il proprio apporto nella creazione di valore pubblico sia una delle più grandi soddisfazioni professionali che si possa avere. Il mio personale invito è quindi di mettere tutto il vostro impegno ed entusiasmo in questo percorso, nella certezza che vi sarà offerta la miglior condizione per potervi esprimere al meglio”.

“Con gli inserimenti dell’ultimo periodo l’età media del personale provinciale è scesa sotto la quota psicologica dei 50 anni – ha commentato il direttore generale Paolo Nicoletti salutando i partecipanti -. Siamo un piccolo Stato nello Stato, che nella gestione autonoma delle competenze ha ottenuto negli anni risultati brillanti e ognuno di noi, a tutti i livelli, ha un ruolo importante per garantire una corretta ed efficace gestione della cosa pubblica. L’invito e l’augurio – ha concluso Nicoletti – è che possiate vivere al meglio quest’esperienza, con curiosità e passione, consci della responsabilità che ognuno di noi ha agli occhi della nostra comunità. Buon lavoro”.

Sono intervenuti alla mattinata di benvenuto anche Valeria Placidi, dirigente generale del Dipartimento Affari e relazioni Istituzionali, Maria D’Ippoliti, sostituto dirigente del Servizio per il Personale e il dirigente generale Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali Luca Comper, che oltre a salutare i nuovi colleghi hanno illustrato brevemente l’assetto del “sistema provincia”, con un focus in particolare su organizzazione e rapporti istituzionali.

Al termine dell’incontro Davide Leveghi della Fondazione Museo Storico del Trento ha presentato ai nuovi dipendenti dell’amministrazione la mostra permanente. La Provincia si Racconta, allestita negli spazi della sede di Piazza Dante.