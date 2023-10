PAT * MUSICA POPOLARE: « TRA PASSATO – PRESENTE – FUTURO, IL CONVEGNO VENERDÌ 27 E SABATO 28 OTTOBRE »

10.43 - lunedì 23 ottobre 2023

“Musica popolare in Trentino Alto Adige/Sudtirol: passato, presente e futuro”. Al METS-Museo etnografico trentino San Michele un convegno ad honorem Walter Deutsch. Il METS-Museo etnografico trentino San Michele in collaborazione con la Provincia autonoma di Bolzano, Referat Volkmusik – Sezione Musica popolare, organizza per venerdì 27 e sabato 28 ottobre il convegno “Musica popolare in Trentino Alto Adige/Sudtirol: passato, presente e futuro – Volkmusik in Trentino-Sudtirol in vergangenheit, gegenwart und zukunft” ad honorem del Prof. Dr. Walter Deutsch.

Lo studioso, altoatesino di nascita, è considerato uno dei più significativi conoscitori della musica popolare, il 23 aprile scorso ha compiuto 100 anni. Gli specialisti che interverranno al convegno illustreranno la sua figura e la sua opera e faranno il punto sullo stato della musica popolare nelle due province autonome. L’ingresso è libero e gratuito.

Venerdì 27 ottobre le relazioni saranno dedicate a “Una lunga vita per la musica popolare 100 – anni di Walter Deutsch”. Sabato 28 ottobre gli specialisti interverranno su “Educazione musicale, ricerca e cura della musica popolare in Trentino Alto Adige considerazioni e prospettive”. I dettagli del programma sui siti.

