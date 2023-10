COMUNE DI TRENTO * VIA PERINI: « DA LUNEDÌ 23 OTTOBRE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ, PER LAVORI DI ASFALTATURA »

11.09 - domenica 22 ottobre 2023

Da domani modifiche alla viabilità in via Perini per lavori di asfaltatura. Da domani fino a venerdì 27 ottobre sarà modificata la viabilità in via fratelli Perini per permettere la completa riasfaltatura dopo la realizzazione della nuova pista ciclabile. L’intervento sarà articolato in tre fasi.

La fase uno riguarderà i lavori di fresatura e durerà da lunedì 23 a martedì 24. Saranno vietati sosta e transito nel tratto compreso tra via Giusti e via Mattioli dalle 16 fino alle 20 di lunedì 23; sarà consentito il transito da via Endrici verso via Mattioli. Contestualmente sarà istituito il doppio senso di marcia in via Bronzetti nel tratto compreso tra via Perini e via Filzi.

Dalle 20 di lunedì 23 alle 6 di martedì 24 saranno vietati sosta e transito su tutta via Perini: sarà consentito il transito da via Endrici verso via Mattioli. Contestualmente, sarà istituito il doppio senso di marcia in via Rovereti. La fase due riguarderà i lavori di sistemazione di botole e bordi e durerà dalle 8 di martedì 24 fino a mercoledì 25. In questa fase sarà vietata la sosta e sarà ridotta la carreggiata per tutta via Perini.

La fase tre riguarderà i lavori di asfaltatura veri e propri e durerà da mercoledì 25 a venerdì 27. Dalle 20 di mercoledì 25 fino alle 6 del 26 saranno vietati la sosta e il transito nel tratto compreso tra corso Tre novembre e via Mattioli e tra via Mattioli e via Giusti. Contestualmente si istituirà il doppio senso di marcia in via Rovereti e in via Bronzetti nel tratto compreso tra via Perini e via Filzi. Saranno poi vietati sosta e transito nel tratto tra via Giusti e via Mattioli dalle ore 9 fino alla fine dei lavori nella giornata di venerdì 27. Contestualmente si istituirà il doppio senso di marcia in via Bronzetti nel tratto compreso tra via Perini e via Filzi. Saranno comunque sempre garantiti gli accessi pedonali alle abitazioni e la normale attività degli operatori commerciali e degli uffici pubblici e privati presenti nella via.