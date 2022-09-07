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VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTO * INCIDENTE STRADALE: « MOSANA DIREZIONE LAVIS, PER AUTO FUORI STRADA SULLA SS 612 INTERVENTO CON LE PINZE IDRAULICHE »
VIGILI FUOCO VOLONTARI – TRENTO * INCIDENTE STRADALE: « MOSANA DIREZIONE LAVIS, PER AUTO FUORI STRADA SULLA SS 612 INTERVENTO CON LE PINZE IDRAULICHE »
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10.57 - mercoledì 07 settembre 2022
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