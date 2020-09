COMUNE DI TRENTO * VIA BARBACOVI: « SARANNO ABBATTUTI ALCUNI TIGLI NON PIù STABILI, L’INTERVENTO PREVEDE LA MESSA A DIMORA DI NUOVI ESEMPLARI »

Via Barbacovi: saranno abbattuti alcuni tigli non più stabili. L’ufficio Parchi e giardini interverrà in questi giorni lungo via Barbacovi, per la rimozione di alcuni esemplari di tiglio.

Nel mese di maggio, nell’ambito dei ricontrolli programmati sulle alberature cittadine, anche i tigli di via Barbacovi sono state sottoposti ad una valutazione di stabilità da parte di tecnico specializzato, che ne ha confermato le problematiche già emerse nei controlli precedenti, ma con un peggioramento che ne ha determinato la previsione di abbattimento in tempi brevi.

Le cause principali sono dovute a presenza di cancri e funghi diffusi, branche cariate con tagli non rimarginati. In alcuni casi le piante mostravano già disseccamenti e presentavano sbilanciamenti di chioma.

Il filare di via Barbacovi è stato interessato negli ultimi anni da un rinnovo programmato della alberata in fasi successive, con la messa a dimora di nuove piante di tiglio. Anche quest’ultimo intervento si completerà con la messa a dimora di nuovi esemplari, a sostituzione delle piante rimosse.