PAT * LAVORO: « SELEZIONE ASSUNZIONE INGEGNERI A TEMPO DETERMINATO, DOMANDE ENTRO 27 DICEMBRE 2023 (12.00) »

11.09 - mercoledì 6 dicembre 2023

Provincia, selezione per l’assunzione di ingegneri a tempo determinato.Domande entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2023.

C’è tempo fino alle ore 12 del 27 dicembre per partecipare alla selezione pubblica, per colloquio, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di personale della figura professionale di Funzionario abilitato ingegnere – indirizzo civile, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale. Gli eventuali assunti avranno un contratto di lavoro a tempo determinato, con un orario di lavoro di 36 ore settimanali (su 5 giorni lavorativi) per un periodo iniziale di un anno, rinnovabile annualmente, fino ad un massimo di 3 anni.