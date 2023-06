RAI 2 – “ THE GOOD DOCTOR “ * GLI ULTIMI DUE EPISODI DELLA SESTA STAGIONE: « “UNA BELLA GIORNATA” E TRAVAGLIO D’AMORE” (14/6 – 21.20)»

17.21 - martedì 13 giugno 2023

Gli ultimi due episodi della sesta stagione di “The Good Doctor” andranno in onda mercoledì 14 giugno alle 21.20 Su Rai2, in prima visione assoluta. Gli interpreti sono: Freddie Highmore, Christina Chang, Hill Harper, Richard Shiff, Fiona Gubelmann, Will Yun Lee, Paige Spara. Nel primo episodio dal titolo “Una bella giornata”, al San Bonaventure si profila un giorno molto difficile: i dottori Andrews e Park devono comunicare ai genitori di Nico, un bambino con un sarcoma, che non possono più aiutarlo e che gli rimane solo qualche mese di vita. Nel frattempo, il dottor Murphy tiene sotto controllo l’operato del dottor Glassman senza rendersi conto di quanto il suo mentore sia in difficoltà all’idea di dover abbandonare la professione su cui ha costruito tutta la sua vita. Nel secondo episodio dal titolo “Travaglio d’amore” arriva un momento tanto desiderato: Lea e Shaun stanno per diventare genitori, un evento che coinvolge tutto l’ospedale. Paura e gioia si alternano nei cuori di Lea e Shaun che immaginano il futuro e si chiedono come sarà il loro bambino