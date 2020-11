DE GODENZ (UPT) * DIMISSIONI GHEZZI: « AUGURO A PAOLO IL MIGLIOR PROSIEGUO PER LA VITA E PER L’ATTIVITÀ POLITICA, ANCHE IN ALTRA VESTE E LONTANO DAL CONSIGLIO »

Ho appreso in queste ore delle dimissioni del collega consigliere provinciale di Futura Paolo Ghezzi. Auguro a Paolo il miglior prosieguo per la sua vita e per la sua attività politica che ha detto di voler continuare anche se in altra veste e lontano dal Consiglio.

In questi due anni ci siamo conosciuti e confrontati, non sempre condividendo le stesse idee ma sempre nel rispetto reciproco e con l’intenzione di operare per il miglioramento della comunità trentina.

Grazie pertanto per il tuo contributo e per il lavoro svolto in questi anni, Paolo, e in bocca al lupo di cuore per il tuo futuro.

*

Consigliere Pietro De Godenz

Upt