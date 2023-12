COMUNE TRENTO * CENSIMENTO PERMANENTE: « SI AVVICINA LA CONCLUSIONE DEL PERIODO DI RILEVAZIONE, IN CASO DI RIFIUTO È PREVISTA UNA SANZIONE »

10.02 - mercoledì 6 dicembre 2023

Censimento permanente, si avvicina la conclusione del periodo di rilevazione. Proseguono le operazioni relative al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che prevedono la raccolta di alcuni dati riferiti alle famiglie del Comune di Trento. L’obiettivo non è solo quello di assolvere gli obblighi imposti dalla comunità europea, ma anche di fornire un quadro informativo aggiornato riguardante la popolazione residente sul territorio.

Le famiglie facenti parte del campione, hanno già ricevuto una o più lettere di invito alla compilazione da parte di Istat – Istituto nazionale di statistica. L’ufficio di Censimento ricorda che il questionario può essere compilato utilizzando diverse modalità:

autonomamente da casa, direttamente on-line, utilizzando il link e le credenziali di accesso riportati nelle lettere (entro l’11 dicembre)

attendendo a casa il passaggio dei rilevatori incaricati dal Comune, che sono impegnati in questi giorni nel recupero dei questionari mancanti presso il domicilio delle famiglie facenti parte del campione (fino al 22 dicembre);

– prendendo appuntamento presso centro comunale di rilevazione in via Alfieri 6, I piano, che rimane a disposizione dei cittadini per fornire informazioni e per un aiuto alla compilazione (fino al 22 dicembre);

-tramite compilazione telefonica con gli operatori del Centro comunale di rilevazione, chiamando lo 0461 884339 o con i rilevatori comunali.

Il censimento permanente è un’indagine per la quale è previsto l’obbligo di risposta da parte delle famiglie. In caso di rifiuto a rispondere o se dovessero essere fornite consapevolmente informazioni errate o incomplete è prevista una sanzione.

L’ufficio è disposizione per ulteriori informazioni contattando il numero 0461 884339 oppure a ufficio.studistatistica@comune.trento.it.