PAT * NOMINE: « ELISA VILIOTTI È LA NUOVA PRESIDENTE DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER LA SALUTE, SUCCEDE A RENZO DORI »

19.08 - lunedì 22 aprile 2024

Nuova presidente per la Consulta provinciale per la salute.Elisa Viliotti succede a Renzo Dori alla guida dell’organo consultivo. Elisa Viliotti è la nuova presidente della Consulta provinciale per la salute. Le elezioni si sono svolte questo pomeriggio nelle sale del Dipartimento salute della Provincia. Viliotti succede a Renzo Dori, presidente uscente e in carica dal 2019 che ha deciso di non ricandidare. L’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione dopo aver ringraziato Dori per la grande competenza e conoscenza dimostrata nel suo mandato, ha ribadito l’importanza del contributo fornito dalla Consulta per affrontare le nuove sfide della sanità.

La Consulta, creata nel 2010 e operativa dal 2012, è composta dalle associazioni di volontariato che operano a tutela del diritto alla salute e svolge ruoli di consulenza, impulso e proposta. Nel garantire la sua massima disponibilità al confronto e ribadita l’importanza di ogni contributo per dare risposte più efficaci ai cittadini, l’assessore ha inoltre assicurato il coinvolgimento della Consulta provinciale per la salute in vista dei temi più attuali che l’assessorato sta affrontando come la prevenzione, la denatalità, l’invecchiamento della popolazione e lo sviluppo della medicina di comunità anche al fine di accorciare le lunghe attese per visite e prestazioni specialistiche.

Elisa Viliotti, presidente dell’Avis del Trentino, è stata eletta con 22 voti su 23 e una scheda bianca.