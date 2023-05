PAT * “AREADERMA“ – BASELGA DI PINÉ: SPINELLI, « UNA REALTÀ PRODUTTIVA IN CONTINUA ESPANSIONE, PORTA OCCUPAZIONE PER GIOVANI E DONNE »

10.49 - domenica 21 maggio 2023

“Areaderma, un sogno imprenditoriale concretizzato che valorizza il territorio”.L’assessore Spinelli ieri all’inaugurazione della nuova sede a Baselga di Piné.

“Areaderma ha saputo insistere con grande determinazione in un sogno partito tanto tempo fa e sviluppato con passione. Ho conosciuto questa realtà nella sede produttiva di Pergine, che cominciava ad essere piccola, limitando ogni ambizione di crescita dell’azienda. Una realtà produttiva in continua espansione che mantiene però un forte radicamento sul territorio valorizzandone le risorse naturali. La cura e il benessere della persona è un settore nel quale la Provincia investe; un comparto che l’ente pubblico sostiene attivamente credendo anche in questo progetto di forte carattere innovativo che sta dando, passo dopo passo, risultati straordinari. La sede inaugurata ufficialmente ieri rappresenta una tappa importante di questo cammino, che prosegue, con ricadute positive per la collettività di Baselga di Piné e per tutto il Trentino.

Un ringraziamento va rivolto anche a Trentino Sviluppo, per l’accompagnamento e alle istituzioni finanziarie che hanno sostenuto Areaderma. Come Provincia siamo felici di aver seguito attivamente questo percorso e siamo orgogliosi di vedere il denaro pubblico investito bene per la crescita delle aziende, ma anche della comunità. È una crescita, infatti, che porta occupazione per i giovani e soprattutto, per le donne. I miei migliori auguri ad Areaderma per un futuro di grande successo.” Così l’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, che stamane è intervenuto a Baselga di Piné, nella frazione Tressilla, all’inaugurazione della nuova sede di Areaderma, azienda trentina che da quasi trent’anni produce cosmetici e dispositivi medici. L’inaugurazione dei nuovi spazi produttivi, già operativi, era stata rinviata a causa della pandemia.

La nuova sede si sviluppa su 20.000 metri quadrati e vede una produzione di 3.500 articoli. Circa il 95% della produzione è destinato ad aziende esterne, mentre il restante 5% è riservato alla linea marchiata Areaderma. L’azienda ha 85 dipendenti e per quest’anno prevede un fatturato di circa 8 milioni di euro.

Risultati ottenuti, hanno affermato stamani i vertici di Areaderma, grazie al sostegno della Provincia, del mondo del credito ma anche, non ultimi, dei tanti collaboratori. Areaderma punta in modo particolare su tecnologia, ricerca scientifica e innovazione, collaborando con importanti istituti in Italia e in Europa. Fra i principali valori aziendali figurano l’attenzione all’ambiente, anche attraverso l’utilizzo di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili, la valorizzazione dell’acqua di montagna nella realizzazione dei prodotti e la collaborazione con diversi gruppi di agricoltori locali.

All’inaugurazione hanno preso la parola l’amministratore delegato di Areaderma Tullio Morelli, il presidente Giovanni Zobele, il direttore commerciale Luigi Miori e il sindaco di Baselga di Piné Alessandro Santuari, che ha sottolineato il ritorno d’immagine generato dall’azienda per l’Altopiano. Erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, il presidente di Trentino Sviluppo Sergio Anzelini, rappresentanti del mondo del credito e della Croce Rossa, oltre a tanti cittadini e collaboratori di Areaderma. La benedizione è stata impartita dal parroco don Stefano Volani.