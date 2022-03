AMBROSI (FDI) * PESTE SUINA AFRICANA: « GRAVE IN PIEMONTE E LIGURIA, MA IN TRENTINO IL PROBLEMA È SALDAMENTE MONITORATO »

10.06 - mercoledì 9 marzo 2022

Peste suina africana- Ambrosi (FdI): “Grave in Piemonte e Liguria, ma in Trentino il problema è saldamente monitorato”.

A seguito della conferma ufficiale della presenza della Peste suina africana (PSA) al confine tra Piemonte e Liguria, le Autorità sanitarie competenti hanno emanato provvedimenti volti alla delimitazione dell’area infetta e al contrasto dell’ulteriore diffusione della malattia.

I casi di peste suina (malattia altamente contagiosa che colpisce cinghiali e maiali, ma fortunatamente non pericolosa per l’uomo) stanno destando apprensione anche in Trentino, soprattutto a causa della proliferazione di cinghiali, che porta alla mancata possibilità di effettuare caccia, raccolta di funghi e all’attraversamento, apputo, di alcune zone della nostra Provincia. Essi rappresentano dunque non solo un problema per le coltivazioni, ma anche di carattere sanitario. Ciò che desta inoltre preoccupazione e attenzione e da qui il motivo del question time odierno è la capacità del virus di effettuare salti geografici, attraverso alimenti, materiali o mezzi contaminati veicolati dall’uomo, che determinano la comparsa della malattia nelle popolazioni di cinghiali, anche a distanza di molti chilometri da quelle infette.

Per questo motivo – nel corso dell’odierna sessione del Consiglio provinciale – ho interrogato la Giunta per sapere se attualmente siano stati riscontrati casi di PSA sul territorio provinciale e quali misure siano state adottate per prevenire e contrastare l’ingresso della Peste suina africana in Trentino.

Nella sua risposta, l’Assessore Zanotelli ha evidenziato che “fortunatamente non si sono ancora registrati casi di Psa nel territorio della nostra provincia”. Ha ricordato che l’Apss ha definito uno specifico protocollo sul tema, mentre la Giunta ha stabilito misure per il controllo numerico dei cinghiali e l’Istituto zooprofilattico ha organizzato corsi di formazione per gli operatori. La caccia ai cinghiali è sospesa e si attua in base a una specifica disciplina definita dalla Giunta per il controllo numerico di questi animali. Alle associazioni di categorie provinciali è stata inviato una lettera per la gestione della Psa, ricordando che la sua individuazione precoce è fondamentale per evitarne la diffusione. Anche i Comuni sono stati avvertiti per questo dalla Provincia E’ stato anche creato nel novembre 2020 un apposito tavolo sulla Psa per individuare e promuovere misure volte a prevenire il rischio dell’insorgenza della malattia sul nostro territorio.

Ringrazio la Giunta per l’attenzione dedicata a questo problema che in alcune regioni d’Italia ha raggiunto livelli piuttosto gravi.

Cons. Alessia Ambrosi

Cons. Alessia Ambrosi