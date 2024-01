ORIENTE E OCCIDENTE * CRESCITA INDIVIDUALMENTE: « CONDIVISIONE E FORMAZIONE, SUPERPOTERI PER AFFRONTARE IL MONDO »

16.33 - mercoledì 24 gennaio 2024

La formazione è come un superpotere segreto per navigare questo intricato mondo. È come quel manuale di istruzioni che mai nessuno legge, ma che rende tutto più semplice. Qui pensiamo che sia fondamentale per la crescita di tutte e tutti noi individualmente e professionalmente, ma anche per quella dell’organizzazione.

Ultimamente ci stiamo confrontando con il non semplice ruolo di stare dalla parte di chi condivide il suo sapere e con gratitudine accettiamo la sfida che ci dà modo di andare ancor più nel profondo e metterci in discussione sulle modalità migliori di azione.

Perché forse la parte migliore di studiare è proprio poter condividere il proprio sapere. E la parte migliore della condivisione di ciò che si sa è il continuo interrogarsi che ne deriva. E voi che ne pensate? Vi sembra solo un gioco di parole o siete d’accordo con noi?