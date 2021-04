MEDIASET – RETEQUATTRO * “ FUORI DAL CORO “: « LE CARTE DEL MINISTERO DELLA SALUTE, SMENTISCONO LE VERSIONI FINORA FORNITE SUL PIANO PANDEMICO DA RANIERI GUERRA »

Ecco le carte del Ministero della Salute che smentiscono le versioni fornite finora sul piano pandemico da Ranieri Guerra. “Fuori dal Coro” – il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano in onda tutti i martedì su Retequattro in prima serata – mostra in anteprima il testo dell’autocertificazione del Ministero della Salute italiano destinato all’Unione europea, un documento che il giornalista Marco Gaiazzi ha ottenuto dall’avvocato Consuelo Locati, responsabile del team dei legali dei famigliari delle vittime Covid di Bergamo. Documento inviato dallo stesso Ministero della Salute lo scorso 1 aprile.

Si tratta dell’Autocertificazione che ogni Paese deve consegnare all’Europa in tema di risposta a minacce sanitarie “crossborder”. Un documento finora inedito.

Sono importante le date:

a pagina 2, la data del documento: 7/11/2017

a pagina 18: il Ministero scrive: “Il piano è stato aggiornato nel 2009”

In primis, non è vero che il piano fu aggiornato nel 2009, come già mostrato da “Fuori dal Coro” e come confermato dall’ex Direttore Generale del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco, interrogato in Procura a Bergamo lo scorso gennaio.

In secondo luogo, questo documento viene inviato il 7/11/2017, un mese dopo che Ranieri Guerra lascia la Direzione della Prevenzione al Ministero. Quindi o Ranieri Guerra lascia il compito ai tecnici del Ministero che scrivono un’inesattezza, oppure il Ministero, con questa risposta, conferma che l’ex direttore stava mentendo quando nel maggio 2020 scrive a Francesco Zambon: “Ultimo aggiornamento dicembre 2016”.

