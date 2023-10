MART – ROVERETO (TN) * PONTE D’AUTUNNO: « “L’UOMO SENZA QUALITÀ – GIAN ENZO SPERONE COLLEZIONISTA”, DAL 26 OTTOBRE »

09.39 - sabato 21 ottobre 2023

Ponte d’autunno al Mart. Mostre e giornate speciali. La stagione dei musei? L’autunno. Dal 26 ottobre una nuova grande mostra accoglie il pubblico del museo di Rovereto: “L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista”. Domenica 29 ottobre è in programma “W la domenica!”, la giornata dedicata alle famiglie. Domenica 5 novembre ingresso gratuito in tutte le sedi e ultimo giorno per visitare la mostra su Leonor Fini e Fabrizio Clerici.

E a Casa Depero? È già pronto un nuovo allestimento.

Le giornate a cavallo del ponte di Ognissanti offrono più di un’occasione per visitare il Mart e le sue mostre. Due le domeniche speciali, quella precedente e quella successiva al giorno di festa.

W la domenica!

Domenica 29 ottobre sarà la prima delle quattro domeniche dedicate alle famiglie. La giornata è scandita da un ricco programma di attività ideato per coinvolgere pubblici diversi e di tutte le età: workshop, spettacoli, laboratori per teen-ager, visite guidate per adolescenti e adulti, viste animate per bambini dai 2 anni, percorsi per persone sorde e workshop accessibili ai ciechi. In biglietteria è disponibile gratuitamente il kit Esplora il Mart per scoprire le Collezioni in modo divertente. Il tutto a prezzo popolare: biglietto unico a 10€ per tutta la famiglia (massimo due adulti over 26 per nucleo familiare), attività gratuite o low budget.

Prima domenica del mese

Domenica 5 novembre sarà la seconda delle 6 domeniche gratuite disposte dalla Provincia autonoma di Trento per la promozione delle abitudini culturali. Ingresso libero al Mart, alla Casa d’Arte Futurista Depero e alla Galleria Civica. Come sempre in questi casi, per visitare il Mart è consigliata la prenotazione.

Le mostre

Mart

Le giornate di fine ottobre – inizio novembre sono strategiche per visitare la nuova grande esposizione e vedere le mostre che stanno per chiudere.

Dal 26 ottobre sarà aperta L’uomo senza qualità. Gian Enzo Sperone collezionista: un viaggio vertiginoso attraverso più di 400 opere provenienti da una delle maggiori collezioni del mondo ed eccezionalmente riunite al Mart. A Rovereto una raccolta unica che affianca i grandi maestri del Novecento, come Giacomo Balla, Pablo Picasso, Lucio Fontana, Andy Warhol, a capolavori dell’arte antica, dall’archeologia romana ai fondi oro del XIV secolo, passando per i lavori di Iacopino del Conte, Sofonisba Anguissola, Bernardo Strozzi, Anton Raphael Mengs, Francesco Hayez. Fino al 5 novembre è possibile visitare la grande mostra dedicata all’amicizia tra Leonor Fini e Fabrizio Clerici e le monografiche dedicate a Stefano Di Stasio, Aurelio Bulzatti e Mario Reviglione.

Casa Depero e Galleria Civica

A Rovereto il museo ideato da Depero è recentemente stato riallestito e presenta due nuovi focus tematici: il primo dedicato ai giocattoli futuristi di Lino Sgaravatti, che dialoga con l’immaginario di Fortunato Depero attraverso una serie di fotografie mai esposte; il secondo dedicato al rapporto di Depero con il suo Trentino e le montagne. A Trento ultimo mese per visitare Domus contemporanea che documenta l’attività di un’ampia e articolata selezione di autori e autrici italiani, moderni e contemporanei, la cui ricerca si è riferita e ha reinterpretato l’archeologia e la storia antica. In mostra negli spazi della Galleria Civica opere di Vanessa Beecroft, Giorgio de Chirico, Mimmo Jodice, Fausto Melotti, Luigi Ontani, Mimmo Paladino, Giulio Paolini, Nicola Samorí, Alberto Savinio, Francesco Vezzoli, Adolfo Wildt e altri.