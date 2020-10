CLAUDIO CIA – FACEBOOK * ‘NDRANGHETA IN TRENTINO: « NON HA ESITATO A RIVOLGERSI AGLI AMMINISTRATORI, SPERO RISULTINO DALLE INDAGINI ESTRANEI E NON COMPIACENTI »

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:





La #Ndrangheta in Trentino per mettere radici non ha esitato a rivolgersi agli #amministratori che spero dalle #indagini risultino estranei e non compiacenti 🔎

Se così non fosse sarebbe un duro colpo per tutti, la politica verrebbe percepita come il luogo del #malaffare 👮‍♂️

Un offesa ai tanti amministratori che amano e servono le nostre #comunità e che meritano per questo rispetto e gratitudine.🤝