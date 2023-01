MART – ROVERETO (TN) * “ARTBOX” – LA7: « LO SPECIALE SUI 20 ANNI DEL MUSEO, IN ONDA MARTEDÌ 24 GENNAIO IN SECONDA SERATA »

14.15 - venerdì 20 gennaio 2023

Il compleanno del Mart su La7 martedì 24 gennaio. 25minuti per raccontare il Mart di Rovereto. È Tempo di Mart il documentario di 3D produzioni in collaborazione con il museo, in onda martedì sera su Artbox. Regia di Gabriele Raimondi.

Artbox, il contenitore de La7 dedicato a “l’arte e le sue storie” presenta uno speciale sui vent’anni del Mart di Rovereto, ricorsi lo scorso 15 dicembre. Girato tra novembre e dicembre, il servizio dura 25minuti e racconta un museo dinamico, in continuo fermento. A costituire l’identità e l’immagine di una grande istituzione è il suo staff, un patrimonio di risorse e competenze che concorre, giorno dopo giorno, allo sviluppo di un progetto culturale di qualità, dalla reputazione consolidata.

Negli spazi museali, si alternano le voci del presidente Vittorio Sgarbi, dell’architetto Mario Botta, dei curatori Beatrice Avanzi e Denis Isaia, della responsabile dell’ufficio registrar Francesca Velardita, dell’archivista Duccio Dogheria, della responsabile dei progetti al pubblico dell’Area educazione Annalisa Casagranda e della restauratrice Attilia Todeschini. Regia di Gabriele Raimondi, a cura di Didi Gnocchi, Dario Romano e dell’Ufficio stampa del museo.

Tempo di Mart andrà in onda in prima visione martedì 24 gennaio in seconda serata, dopo DiMartedì. Sempre su La7 è in programma una replica giovedì 26 dopo Piazzapulita. Su La7d il documentario sarà trasmesso venerdì 27 e lunedì 30 all’1.10, sabato 28 alle 12.10. A partire da mercoledì 25 gennaio la puntata sarà disponibile sul sito www.la7.it/artbox e sull’app di La7.