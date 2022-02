APSS TRENTINO * OMICRON: « ARRIVATA LA NUOVA PILLOLA ANTI-COVID DI PFIZER “PAXLOVID“, CONSEGNATE ALLA FARMACIA DELL’OSPEDALE SANTA CHIARA 168 SCATOLE »

19:02 - 4/02/2022

È arrivato anche in Trentino il farmaco orale Paxlovid per la cura del Covid19. Nella giornata di oggi sono state consegnate alla farmacia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento 168 scatole del farmaco. La prescrizione del medicinale sarà possibile non appena entrerà in vigore la determina Aifa che ne formalizza l’utilizzo in Italia e verranno fornite indicazioni operative ai medici prescrittori. Quello arrivato oggi è il secondo farmaco orale che sarà prescrivibile non appena saranno disponibili le indicazioni di Aifa.

Paxlovid è un antivirale orale per la cura del Covid-19, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con infezione recente da Sars-CoV-2 con malattia lieve-moderata che non necessitano ossigenoterapia e con condizioni cliniche concomitanti che rappresentino specifici fattori di rischio per lo sviluppo di Covid-19 severo. Il trattamento con Paxlovid deve essere iniziato entro 5 giorni dall’insorgenza dei sintomi e ha una durata di 5 giorni.

Le modalità per la selezione dei pazienti, per la prescrivibilità e distribuzione del farmaco saranno le stesse già stabilite per l’altro antivirale orale (Molnupiravir). La segnalazione dei casi avverrà da parte della medicina territoriale agli specialisti di infettivologia abilitati alla prescrizione. La distribuzione avverrà tramite le farmacie ospedaliere di Trento e Rovereto o i servizi di cure domiciliari del territorio.