GARDA DOLOMITI SPA * TRAIL RUNNING: « SUL MONTE BRIONE PRIMO APPUNTAMENTO CON “GARDA LAKE DEMO TOUR“, 5 LE SESSIONI DI CORSA (17/12) »

11.59 - venerdì 16 dicembre 2022

Trail running in sicurezza tra le bellezze del territorio del Garda Trentino. Domani sul Monte Brione primo appuntamento con Garda Lake Demo Tour, iniziativa organizzata da Salomon, Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e Outdoor Safety First. Un team di esperti trasmetterà ai partecipanti le buone pratiche per affrontare in sicurezza un trail.

Territorio particolarmente votato allo sport, grazie alla sua conformazione geografica e soprattutto al suo clima particolarmente mite nella stagione invernale, il comprensorio di Garda Dolomiti offre lo scenario ideale per praticare attività outdoor tutto l’anno e con oltre 1000 km di itinerari si rivela terreno fertile anche per il trail running, la pratica della corsa in natura.

Lo confermano gli annuali eventi dedicati alla disciplina, dalle gare di trail running tra il Garda, Ledro, Tenno e Comano in primavera, a quella in versione invernale, svoltasi pochi giorni or sono tra i comuni di Nago-Torbole, Riva del Garda ed Arco.

Domani, sabato 17 dicembre, si terrà il primo appuntamento di Garda Lake Demo Tour By Salomon, iniziativa organizzata dal marchio sportivo Salomon in collaborazione con Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. e Outdoor Safety First, che prevede un totale di cinque sessioni di corsa alla scoperta delle bellezze paesaggistiche del territorio con una specifica attenzione al tema della sicurezza.

Ogni incontro infatti sarà accompagnato da sessioni di yoga in preparazione alla corsa con la Salomon Ambassador Benedetta Moccia e dai consigli tecnici del coach Maurizio Benedetti. Sergio Pederzoli di BioTekna Plus e Mauro Girardi di Mmove affronteranno invece i temi specifici della prevenzione e della mitigazione del rischio, oltre a fornire importanti consigli per migliorare la propria performance psico-fisica.

La prima tappa prevede una distanza di 11,9 km e un dislivello di 357 metri. Il ritrovo è fissato alle ore 9:30 presso l’Agritur Madonna delle Vittorie a Linfano.

Il tracciato presenta un primo tratto in ciclabile a sbalzo sul lago prima di salire sul Monte Brione, tra fortificazioni e trincee con il Garda a fare da sfondo. Raggiunto il punto panoramico a 357 metri, comincia la discesa tra ulivi e vigneti fino a costeggiare il fiume Sarca e con ritorno al punto di partenza per un ristoro a base di prodotti locali.

Le prossime tappe per scoprire il mondo del trail running nel comprensorio sono:

Sabato 14 gennaio 2023: Lago di Tenno e il Borgo di Canale

Sabato 11 febbraio 2023: Santa Massenza e Lago di Toblino

Sabato 11 marzo 2023: Lago di Cavedine e Biotopo delle Marocche

Sabato 15 aprile 2023: Lago di Ledro e Spiaggia di Pur

Ogni appuntamento è aperto ad un massimo di quaranta partecipanti con iscrizione gratuita.