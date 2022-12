CFP ENAIP CLES (TN) * “OPEN DAY“: « PORTE APERTE PER RAGAZZI E FAMIGLIE, VISITA AI LABORATORI DI MECCANICA – ELETTRICA – SALDATURA (17/12 ORE 8.30) »

19.19 - giovedì 15 dicembre 2022

Sabato 17 dicembre dalle ore 8:30 il Centro di formazione professionale Enaip di Cles apre le porte ai ragazzi e alle loro famiglie per far conoscere la propria offerta formativa. All’Open Day, sarà possibile visitare i laboratori di meccanica, elettrica, saldatura, pneumatica, oleodinamica, domotica e fonti rinnovabili ecc. dove gli allievi attualmente frequentanti la scuola saranno all’opera. Gli studenti svolgeranno anche la funzione di tutor e saranno a disposizione per fornire tutte le indicazioni utili per poter scegliere al meglio la scuola che possa essere tagliata “su misura” per ciascun ragazzo. Non esiste infatti una scuola più o meno accattivante ma, bisogna saper sceglier quella che va bene al singolo.

Nelle stesse giornate poi si avrà la possibilità di conoscere la nuova qualifica di Operatore alla riparazione di macchine per l’agricoltura e l’edilizia; questo nuovo percorso avviato per la prima volta nel corrente anno formativo sta dando grandi soddisfazioni. A questo percorso potranno iscriversi non solo i ragazzi che attualmente frequentano la classe prima nel Centro di Cles ma anche i ragazzi frequentanti in altri Centri e, coloro che attualmente frequentano il primo anno degli istituti superiori.

Abbiamo costruito questa nuova qualifica partendo dall’esigenza nata dalle Associazioni di categoria e dalle aziende del nostro territorio alla ricerca sempre più di personale specializzato. Nelle Valli del Noce e nella Piana Rotaliana, territori con una spiccata vocazione agricola, servono persone in grado di fornire la manutenzione alle apparecchiature di questo settore.Al termine del percorso triennale è possibile proseguire gli studi con il quarto anno in alternanza e il quinto anno (CAPES) e conseguire i Diplomi di Tecnico e di Maturità.