CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO/SÜDTIROL * INCHIESTA GABANELLI: VICEPRESIDENTE PACCHER, « AUTONOMIA, NON PRIVILEGIO MA STRUMENTO DI RESPONSABILITÀ PER LA COMUNITÀ »

I pregiudizi e i luoghi comuni danneggiano il Paese

Il servizio redatto da Milena Gabanelli e Simona Ravizza sui presunti privilegi concessi alle Regioni ad Autonomia Speciale costituisce l’ennesimo caso di disinformazione giornalistica e di distorsione della realtà storica ed istituzionale e rinnova la stagione degli attacchi alle Autonomie Speciali fondati su ricostruzioni prive di rigore e non supportate da dati ed argomentazioni inoppugnabili. Purtroppo, non è la prima volta.

Occorre ricordare, in primo luogo, che le Autonomie Speciali si reggono su fonti di rango superiore, come la Costituzione, che tutelano e sostengono taluni territori regionali connotati da condizioni diverse rispetto agli altri. Si allude a condizioni geografiche, storiche e di convivenza tra gruppi linguistici non gestibili all’interno della dinamica ordinaria dei rapporti tra lo Stato e le Regioni.

Vero è, altresì, che il concetto di “autonomia” è sempre stato inteso dalle Regioni e Province a Statuto speciale, non come privilegio, bensì, all’opposto, quale strumento di esercizio della responsabilità, come compito della comunità e del territorio, prima ancora che come strumento istituzionale.

Dunque, il “governarsi da sé” non può essere additato come una condizione di vantaggio ingiustificato, a detrimento di altri territori. Non è, come la ricostruzione giornalistica vorrebbe invece far credere, una prerogativa concessa a pochi per creare differenze inesistenti tra le comunità regionali. Neppure è una porzione di potere strappata alla centralità dello Stato. L’Autonomia degli enti territoriali a Statuto speciale è il derivato di un patrimonio condiviso di storia, di riferimenti, di cultura, di diritti e doveri riconosciuti per generare valore positivo e per determinare condizioni di sviluppo adeguate alle condizioni di partenza dei territori interessati.

L’Autonomia delle Regioni e delle Province a Statuto speciale è, dunque, uno strumento di sviluppo, che impone alle comunità interessate la realizzazione di azioni di autogoverno finalizzate a generare valore aggiunto, benessere e capitale sociale. Le tutele giuridico-istituzionali per esse previste ne sono la conseguenza.

Si comprende allora come la condizione finanziaria di tali realtà territoriali sia funzionale a tale disegno e segue coerentemente le maggiori competenze ad esse assegnate e, dunque, le maggiori spese.

Nessuna autonomia può essere considerata buona e meritata per definizione. Tuttavia, se lo sviluppo di un territorio può fungere da valido metro di misura, allora si può dire che più aumenta quello sviluppo territoriale e più l’autonomia di quel territorio può dirsi giustificata e condivisibile. I dati riferiti alle due Province Autonome e, complessivamente, al territorio regionale indicano un percorso di sviluppo economico e sociale negli ultimi decenni che non può essere contestato.

Anche nel rapporto con gli altri territori il Trentino e l’Alto Adige sono riconosciuti stabilmente tra quelli di vertice in Italia per perfomance economiche e sociali. A cosa mirano, dunque, le inchieste giornalistiche costruite per demolire le Autonomie Speciali? Se l’obiettivo è quello di costruire le premesse per far regredire la condizione delle comunità che le abitano, occorre opporre argomenti decisivi. L’esercizio della responsabilità, la tutela dei valori, la capacità di autogoverno nei territori storicamente e culturalmente diversi dagli altri non giustificano mai un’opposizione preconcetta, se e in quanto essi siano esercitati per la crescita e il benessere.

Chi agisce al di fuori di questo perimetro culturale e valoriale non vuole il bene dei territori e, di riflesso, dell’intero Paese.

Roberto Paccher

Vice Presidente Consiglio Regionale Trentino/Südtirol

Già Coordinatore Conferenza Presidenti Assemblee legislative Regioni e Province autonome