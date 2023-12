BIM ADIGE TRENTO * ASSEMBLEA: BONTEMPELLI, « APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026, PER IL PROSSIMO ANNO 2,6 MILIONI A DISPOSIZIONE DEI COMUNI »

14.15 - martedì 12 dicembre 2023

Nella cornice della sala del re delle Cantine Mezzacorona, l’Assemblea generale del Consorzio BIM Adige Trento ha approvato, nella seduta di ieri 11 dicembre 2023, la nota di aggiornamento al DUP 2024-2026 e il bilancio di previsione 2024-2026.

Il bilancio 2024 pareggia ad un valore di € 70.762.143,34. Sul fronte entrate, al netto delle partite di giro, pari a € 57.442.500,00, il Consorzio potrà contare sulle entrate del sovracanone (legge 959/1953) per € 9.400.000,00, sulle risorse per il progetto STUFE (4,7 milioni di euro per il triennio 2024-2026), progetto attivato con i BIM della Provincia, oltre ad entrate proprie legate a convenzioni e trasferimenti vari per € 2.219.643,34. Tali risorse saranno impiegate, al netto delle spese ordinarie del Consorzio, direttamente per i Comuni – piano di vallata e piano straordinario – e per i loro territori di riferimento – contributi alle associazioni e progetti speciali, in primis.

Tanti i temi evidenziati dal Presidente Michele Bontempelli che ha sottolineato in più momenti la centralità dei Comuni consorziati. Partendo dalla “vision” del Consorzio, il Presidente ha illustrato il contenuto del Piano straordinario 2024 centrato sul tema degli acquedotti comunali e della loro efficienza. Un piano che – nelle parole del Presidente – guarda ad una “duplice finalità: andare a cogliere un’esigenza il più impellente possibile ed essere un volano per il territorio”. Per questo Piano straordinario 2024 per l’efficienza idrica ed energetica il Consorzio metterà a disposizione dei Comuni oltre 2,6 milioni di euro. Il Presidente ha peraltro anticipato che, visto l’attualità e l’importanza del tema, in corso d’anno ragionevolmente e compatibilmente con gli equilibri di finanza, le risorse saranno incrementate in sede di determinazione dell’avanzo di amministrazione.

Trova confermata il rinnovo del progetto occupazionale BIM-SOVA 2024, sottolineando l’importante sinergia con la Provincia Autonoma di Trento che garantirà il fondamentale supporto per l’attivazione delle varie “squadre” all’interno dei Comuni interessati.

Importante per il rafforzamento del ruolo del Consorzio è stata l’approvazione dell’accordo con i Consorzi Bim del bacino dell’Adige (BIM Bolzano, Verona, Vicenza e Belluno) che vede il BIM Adige Trento nuovamente con il ruolo di coordinatore del “fondo comune” per il prossimo quinquennio;

Sul tema Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) il Presidente ha manifestato la piena soddisfazione per il via libera dell’EU al decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, ribadendo la volontà del Consorzio di accettare la sfida dell’ “innovazione energetica”, insieme e a fianco dei propri Comuni, cogliendo le opportunità che nei prossimi mesi troveranno la giusta concretezza.

Doveroso un passaggio sul tema del rinnovo concessioni, per il quale il Presidente auspica che vi siano soluzioni condivise e che guardino necessariamente al soddisfacimento, in primis, dei bisogni e delle esigenze delle popolazioni dei nostri territori.

Il Bim Adige Trento conferma di essere sempre più strumento fondamentale per accompagnare i Comuni nelle importanti sfide da tempo intraprese.