PRESIDENZA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO * 50ESIMO SECONDO STATUTO: « IN AULA SARÀ PRESENTE LA VICEPRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, DARIA DE PRETIS (31/8) »

11.13 - venerdì 26 agosto 2022

Il 31 agosto di 50 anni fa il presidente della Repubblica, Giuseppe Leone, firmava il decreto con il testo del nuovo Statuto di autonomia per la nostra regione. La celebrazione di questo traguardo delle nostre istituzioni autonomistiche provinciali – promossa dall’apposito Comitato ufficiale – ha impegnato su più versanti anche il Consiglio provinciale e la sua Presidenza, con una serie di proposte che ora culmineranno nella seduta d’aula dedicata al tema.

La convocazione è per il giorno stesso di mercoledì 31 agosto, alle ore 14.30, con il programma che alleghiamo e che prevede una serie di voci e di punti di vista riguardo alla portata storica, giuridica, politica e istituzionale del passaggio nel 1972 dal primo al secondo Statuto. Ospite di particolare riguardo sarà la vicepresidente della Corte Costituzionale, Daria de Pretis.

I trascorsi di questi 50 anni saranno rivisitati anche attraverso la presenza e l’intervento oratorio di chi ha presieduto l’assemblea legislativa provinciale. Lo sguardo al futuro sarà invece assicurato dalla partecipazione di tre istituti scolastici trentini, impegnati nel 2021-22 in altrettanti laboratori promossi dalla Presidenza del Consiglio provinciale, per stimolare i ragazzi a immaginarsi amministratori della cosa pubblica e dell’autonomia speciale. Sarà anche l’occasione per ricordare il particolare sforzo dell’ente consiliare nella direzione del coinvolgimento e della formazione dei giovani all’autonomia, alla vigilia ormai dell’anno scolastico 2022-2023 e quindi del nuovo programma di incontri con le classi trentine.

L’incontro in aula consiliare del 31 agosto consentirà anche la presentazione di un’iniziativa editoriale dedicata al Cinquantenario: il numero speciale in 28 pagine di “Consiglio Provinciale Cronache” – l’house organ dell’assemblea legislativa – che poi sarà ampiamente diffuso dopo la scadenza elettorale del 25 settembre.

Alle ore 18 il presidente del Consiglio provinciale inaugurerà quindi – nell’atrio di palazzo Trentini, la sede dell’ente in via Manci 27 a Trento – l’esposizione temporanea “Mille anni di autonomia, dal Principato all’Euregio”, curata da Carlo Andreotti e dallo Studio Fotografico Rensi di Trento. La mostra sarà visitabile fino al 17 settembre.

La giornata del 31 agosto rappresenterà quindi il culmine dello sforzo celebrativo prodotto dal Consiglio provinciale, che propone peraltro assieme alla Provincia Autonoma il programma del 5 settembre, Giornata dell’Autonomia per legge provinciale, presentato stamane in conferenza stampa a palazzo della Provincia.

Tra le iniziative destinate a permanere, non va dimenticata la digitalizzazione completa di tutti i dibattiti consiliari susseguitisi dal 1972 ad oggi, materiale oggi a disposizione di cittadini e ricercatori, con possibilità di consultarlo .